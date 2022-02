Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Ida Platano poi lascia lo studio!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano è sotto accusa per essersi commossa a causa del ricordo della storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Tina Cipollari esplode, provocando le lacrime della dama bresciana, mentre Gemma Galgani si alza per difenderla dalle accuse dell’opinionista, mentre quest'ultima lascia lo studio furiosa.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non risparmia Ida Platano

Grande scompiglio nella puntata di Uomini e Donne, a causa delle ultime rivelazioni di Ida Platano su Riccardo Guarnieri. La dama bresciana sta provando a rimettersi in gioco con Andrea, che ha colto i dubbi della Platano e sta cercando farsi conoscere il più possibile per catturare la sua attenzione. Tina Cipollari si infuria con Ida, accusandola di essere ancora molto innamorata di Riccardo e di aver usato tutti i cavalieri, compreso Diego Tavani, come diversivo per superare queste folli emozioni.

Gianni Sperti, invece, difende Ida dichiarando di trovare normale la sua commozione parlando di Riccardo, dato che è stato un amore importante per lei e che probabilmente la dama vorrebbe ritrovare un sentimento così forte ma ha paura. Andrea si mostra molto comprensivo ma Ida non può far a meno di ammettere di non aver avuto un colpo di fulmine per il cavaliere, che a sua volta trova che la dama sia diversa quando è lontano dalle telecamere. “Allora Ida è la stessa qui dentro e fuori, quindi mi prendo la responsabilità di fare un passo indietro con te e di dire stop”, ha sbottato Ida prendendosela con Andrea, che ha letto nelle parole della dama la conferma di un mancato interesse.

Per la bresciana c’è un nuovo cavaliere, Alessandro, ma Ida non riesce non smette di piangere e Tina perde la pazienza, urlando e lasciano lo studio: “Ida ma vaff*****o”. La dama è scoppiata in lacrime disperata, e Gemma Galgani si è alzata per abbracciarla e consolarla. Tina ha commentato negativamente anche questo rapporto, dichiarando che Galgani non è in grado di dare consigli amorosi e ha reso Ida sin troppo simile a lei. “Non mi ha mai dato consigli, ma è stata con me quando c’era bisogno”, ha dichiarato Ida difendendo a spada tratta il legame d’amicizia con Gemma.

