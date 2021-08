Uomini e Donne, Tina Cipollari torna single: ''È stata tradita''

Gossip TV

Sembra che Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara abbiano messo fine alla loro relazione e si parla di tradimenti per l’opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati? Il gossip sull’opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore sta infiammando il Web, dal momento che sembra che la causa della rottura sia l’infedeltà del Ferrara. Ecco cosa è successo tra i due e perché sono saltate le nozze.

Uomini e Donne, Tina Cipollari tradita da Vincenzo Ferrara?

Nelle ultime settimane la vita privata di Tina Cipollari è stata al centro dei riflettori, dopo le rivelazioni sibilline di Ambra Lombardo sull’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne, Kikò Nalli. La Cipollari si sarebbe preoccupata per la sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara e le ripercussione che le parole della Lombardo avrebbero potuto avere sulla relazione, visto che il ristoratore fiorentino non ama essere sotto i riflettori. Tina e Vincenzo, infatti, hanno vissuto sempre lontano dalle telecamere, evitando i paparazzi e le pubbliche dichiarazioni. Adesso, tuttavia, sembra che la Cipollari non dovrà più preoccuparsi della reazione del Ferrara, dal momento che i due si sono detti addio.

A darne annuncio è Amedeo Venza che ha rivelato, che durante le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, Tina avrebbe comunicato di essere tornate ufficialmente single senza, tuttavia, spiegare cosa è successo tra lei e il suo promesso sposo. “Salta il matrimonio, l’opinionista più tosta della tv torna single”, ha scritto l’esperto di gossip. Ma non è finita qui: voci sempre più insistenti riportano che il motivo dell’addio sarebbe scaturito dai tradimenti di Vincenzo, che avrebbe addirittura già un’altra fiamma al suo fianco. La notizia non è stata commentata dai diretti interessati, ma bisogna ricordare che anche se fosse fondata, Tina e Vincenzo si sono lasciati già in precedenza e sono tornati insieme dopo una pausa di riflessione, quindi non è da escludere il medesimo finale.

