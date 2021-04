Uomini e Donne, Tina Cipollari torna in studio e mette in ridicolo Gemma Galgani (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tina Cipollari torna in studio e si scaglia ferocemente contro Gemma Galgani.

Nella puntata di Uomini e Donne l’attenzione è tutta rivolta a Tina Cipollari, tornata in studio dopo una lunga assenza dovuto ad un trasloco. L’opinionista romana è tornata nel dating show di Canale5 carica di energia, e ha deciso di riversarla su Gemma Galgani. La dama torinese ha organizzato una cena romantica per Antonio che, tuttavia, prima di raggiungerla a Roma ha ammesso di volerla conoscere in amicizia. Delusa, Gemma si scaglia contro Antonio mentre l’opinionista romana sostiene che è la torinese a nutrire sogni d’amore mai esistiti.

Uomini e Donne, il ritorno di Tina Cipollari

Dopo lunghe settimane di assenza, dovute ad un trasloco piuttosto impegnativo, Tina Cipollari è tornata nello studio di Uomini e Donne. La verace opinionista romana è sul piede di guerra e non vede l’ora di scoprire le ultime novità sulla rivale Gemma Galgani. La Cipollari non ha mai risparmiato amare critiche alla dama torinese, sbottando in collegamento con il dating show di Maria De Filippi e continuando a sostenere che Gemma stia cercando di ingannare tutti con la sua frequentazione con Aldo. Dopo aver organizzato uno scherzo crudele ai danni di Gemma, Tina è sempre più perplessa dalle parole della dama che l’accusa di influenzare negativamente i suoi corteggiatori, spingendoli a lasciare il programma pur di non finire sotto inquisizione. La Puntata si apre con il consueto sfogo di Gemma che, dopo aver sceso le scale più celebri del piccolo schermo, ha raccontato di aver trascorso una piacevole serata con Aldo. La torinese si trova molto a suo agio con il cavaliere, anche se al momento non può parlare di una vera e propri frequentazione ma di un’amicizia. Immediata la reazione della Cipollari, che ha accusato Gemma di prendere in giro Aldo che continua a frequentarla in buona fede.

Gemma Galgani piantata in asso: cosa è successo a Uomini e Donne

Davanti a Gemma viene aggiunta una seconda sedia, riservata al nuovo cavaliere Antonio. La dama torinese ha osservato a lungo l’uomo, scambiando poi con lui il numero di telefono e contattandolo durante la settimana. Aldo è apparso sereno davanti a questa notizia, forse a conferma del fatto che anche per lui la Galgani potrebbe essere solamente una grande amica. La Cipollari, invece, non ci ha visto più e ha attaccato la dama, sottolineando come lei sia in cerca di cavalieri molto più giovani. Nel frattempo, Maria De Filippi ha rivelato che la cena romantica che Gemma ha organizzato per Antonio non è mai stata consumata, dal momento che lui ha premesso di voler venire a Roma in amicizia. La Galgani è rimasta delusa dal fatto di non poter avere nessuna speranza a priori con il cavaliere e ha rifiutato di ospitarlo in casa sua. Nuovamente, scoppia una lite tra la torinese e Tina che viene sostenuta dal pubblico. A sedare la rivolta c’è la De Filippi, che chiude l’argomento per dare spazio ad Isabella Ricci.

