Uomini e Donne, Tina Cipollari spara a zero su Gemma Galgani: "Io la detesto. È sola, abbandonata e depressa"

L'opinionista di Uomini e Donne torna all'attacco contro la dama di Torino.

Tra i volti più amati di Uomini e Donne c'è Tina Cipollari. Intervistata da Leggo, la storia opinionista ha parlato del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e non ha perso occasione per lanciare nuove frecciate alla dama Gemma Galgani.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Tina ha iniziato l'intervista parlando del suo percorso a Uomini e Donne: da corteggiatrice a opinionista per eccellenza. Ormai sono quasi 20 anni di programma per la romana, ma lei non ha nessuna intenzione di lasciare il programma per fare nuove esperienze televisive: "La considero una famiglia, sono cresciuta con loro e non ho intenzione di lasciarli. Ho accettato di fare Pechino Express perché si svolgeva d’estate ma era una cosa diversa dai soliti reality, non potrei mai fare un Grande Fratello rinchiusa con altra gente senza fare nulla, non farei nemmeno l’Isola anche se mi è stato proposta, non perché nono sono una che si adatta, ma poi vai lì a morire di fame, no no proprio no! La verità? È che sono anche un po’ pigra, sto bene dove sto".

A proposito delle accese discussioni in studio con la sua rivale Gemma, la storica opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato: "Tra me e lei è tutto vero. Io la detesto! Intanto la trovo finta. È costruita, quando parla, come si muove, prima di parlare deve riflettere e pensare bene, secondo me tutto questo modo di fare che ha lei è tutto finto. Per me si è costruita un personaggio ma non è reale".

La Cipollari ha risposto anche a tutti coloro che la accusano di essere gelosa della Galgani: "Non c’è competizione. Ma secondo te io posso vivere Gemma come una mia antagonista? Non c’è nulla di lei che io posso invidiare. Nella vita si invidia cosa non si ha, lei ha 70 anni, sola abbandonata e depressa, elemosina affetto a destra e manca… posso mai invidiarglielo? Non mi toglie niente nessuno, io ho lo spazio che merito e che ho avuto sempre. Io ho il mio ruolo da 20 anni, ne sono passate a bizzeffe là dentro ma tanto io resto sempre unica. Io detesto il suo carattere…forse è il contrario è lei gelosa di me". Arriverà una replica da parte della discussa dama del trono over.

