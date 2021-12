Uomini e Donne: Tina Cipollari sorprende, si allea con Gemma Galgani e difende la dama!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari dà preziosi consigli a Gemma Galgani, lanciandosi con la dama in un ballo sfrenato.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani racconta la cena con Leonardo, ammettendo di trovarlo un uomo molto chiuso ma non per questo meno interessante. Mentre Gemma rifiuta un nuovo corteggiatore, Marika Geraci non permette ad Armando Incarnato di far ascoltare la registrazione che proverebbe le sue colpe. Roberta Giusti è uscita con Luca Salatino e i due si sono baciati.

Uomini e Donne: Gemma Galgani fedele a Leonardo

La puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto di Gemma Galgani e Leonardo, che sono andati a cena insieme ma non hanno continuato la loro serata a casa della dama torinese. Gemma confessa di essere un po’ preoccupata per via del carattere del cavaliere, che si mostra molto chiuso e le impedisce grandi manifestazioni di affetto, che invece vorrebbe fare senza pensarci troppo. Maria De Filippi informa Galgani che c’è un nuovo cavaliere per lei e, dopo essersi dimostrata titubante, la dama accetta di conoscerlo in studio. Il nuovo pretendente si chiama Stefano e, nonostante sembra intrigare Gemma, deve arrendersi subito perché la torinese vuole continuare a frequentare esclusivamente Leonardo al momento.

Gli opinionisti, nel frattempo, indagano sui sentimenti di Leonardo, che è fin troppo freddo nei confronti di Gemma e fanno il tifo per Stefano. La torinese vorrebbe conoscere il nuovo arrivato ma Leonardo mette in chiaro che, se Gemma uscirà con Stefano, lui si riterrà un uomo libero. Alla luce di questa ultimatum, Galgani rifiuta il corteggiatore e balla con Leonardo. Dopo un ballo, Armando Incarnato annuncia di aver portato la registrazione compromettente contro Marika Geraci, come promesso durante la lite con Luigi, ma lei non ha dato il consenso e nessuno può ascoltarla.

Il partenopeo conferma che Marika ha parlato male della redazione, raccontando che l’hanno spinta ad uscire con Marcello Messina. “Tu hai la coscienza sporca, altrimenti lo faresti ascoltare”, ha sbottato Gianni Sperti furioso con la dama. Si passa al trono classico con Roberta Giusti, che è uscita in esterna con Luca Salatino dopo che il corteggiatore ha accettato di tornare alla sua corte. Tra i due è scattato il bacio e Samuele Carniani è piuttosto infastidito, temendo che la tronista voglia scegliere Luca, e sentendosi una ruota di scorta. Nel frattempo, la romana informa che la prossima settimana farà la sua scelta.

