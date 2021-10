Uomini e Donne, Tina Cipollari si schiera dalla parte di Sophie Codegoni: "Hai tutta la mia stima"

Gossip TV

L'opinionista di Uomini e Donne commenta un post del Gf Vip e difende Sophie dalle critiche.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si è resa protagonista di un'accesa discussione in diretta con Soleil Sorge. A prendere le difese dell'ex tronista ci ha pensato Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari difende Sophie Codegoni dalle critiche

Sophie è finita al centro delle critiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip per il suo avvicinamento a Gianmaria Antinolfi. I due giovani concorrenti della sesta edizione si sono lasciati travolgere dalla passione scatenando però la reazione di Soleil e di alcuni concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

A difendere la Codegoni dalle critiche ci ha pensato la Cipollari. "Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile, sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima, ti voglio bene", ha scritto la storia opinionista di Uomini e Donne sui social schierandosi così in difesa della modella.

A differenza di Tina, che ha difeso Sophie dalle critiche al Gf Vip, l'ex tronista Jessica Antonini ha colto l'occasione per lanciarle una bella frecciata sui social: "Per quello che vedo su Instagram dice un sacco di cavolate, per gli spezzoni che vediamo tutti. Pensasse alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil. Iniziasse a dire un po’ più di verità perché la gente poi la conosce fuori. Diciamo che mi sembra molto la piccola fiammiferaia".

