Uomini e Donne, Tina Cipollari sceglie Maria De Filippi e rifiuta L'Isola dei Famosi

Indiscrezioni riportano che Tina Cipollari avrebbe rifiutato di partecipare a L'Isola dei Famosi per rimanere fedele a Maria De Filippi.

Tina Cipollari è il volto iconico di Uomini e Donne ormai da diversi decenni. L’effervescente opinionista romana è amatissima dal pubblico, dosa con maestria trash e consigli genuini, e non ha intenzione di deporre le armi e fermare la sua guerra personale con Gemma Galgani. Fedele a Maria De Filippi e al suo ruolo, la Cipollari sembra sia addirittura a rifiutare di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che tornerà a marzo con Ilary Blasi al timone della conduzione.

Uomini e Donne, Tina Cipollari rifiuta l'offerta di Ilary Blasi

Se pensiamo a Uomini e Donne è impossibile immaginare il dating show di Maria De Filippi senza Tina Cipollari. L’irriverente opinionista romana è una delle icone storiche del programma, amatissima dal pubblico per la sua verve ironica e la battuta sempre pronta. Negli ultimi anni, Tina ha ingaggiato una sorta di battaglia con Gemma Galgani, ammettendo di non sopportare le pretese della chiacchierata dama torinese. Tra una mummia e un gavettone, la Cipollari porta aventi con maestria il suo ruolo di opinionista senza mai perdere consensi.

Forse proprio per questo, Ilary Blasi la vorrebbe nel cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. A lanciare lo scoop è stato Santo Pirrotta che, ospite dello studio di Ogni Mattina, ha rivelato: “Per questo reality c’è un toto nomi che nemmeno per il governo di Draghi. Mille rumors su naufraghi e inviati. Ho saputo che Ilary si è presa un due di picche. A dirle no è stata Tina Cipollari. Qui la queen non l’ha lasciata. La Blasi la voleva come opinionista, ma Tina ha detto ‘ io sono fedele a Maria e quindi non se ne parla’”.

Del resto, Uomini e Donne senza Tina sarebbe del tutto inconcepibile per il pubblico affezionato al dating show di Canale5. La Cipollari non si è lasciata sedurre dalla prospettiva della prima serata di Mediaset, rimanendo ben salda sulla sua poltrona anche nel rispetto della fiducia che Maria ha riposto in lei durante tutti questi anni. Più che opinionista, ammettiamolo, il pubblico avrebbe voluto vederla come naufraga, ruolo in cui avrebbe dato certamente più soddisfazione ai fan. Del resto, come dimenticare la Cipollari a Pechino Express che si affannava non per arrivare al traguardo, ma per raggiungere il primo chiosco disponibile per rifocillarsi!

