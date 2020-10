Uomini e Donne, Tina Cipollari: "Non faccio bullismo a Gemma Galgani. Lei è furba, conosce il contesto televisivo"

Gossip TV

L'opinionista di Uomini e Donne si difende dalle accuse di bullismo nei confronti della dama torinese.

Tina Cipollari è tornata all'attacco contro Gemma Galgani. Intervistata da FQMagazine, la storica opinionista di Uomini e Donne ha risposto ancora una volta alle insinuazioni del pubblico a casa che si chiede se le litigate tra lei e la discussa dama del trono over siano frutto della fantasia degli autori del dating show di Maria De Filippi.

L'attacco di Tina Cipollari a Gemma Galgani

"Lei mi accusa dei suoi fallimenti sentimentali, dice che le faccio una cattiva pubblicità ma sono tutte balle: io mi limito a sottolineare ciò che fa, mi baso sui fatti. Colpisco nel segno perché la descrivo per ciò che è. È una donna tutt’altro che fragile. Lei ha capito come fare breccia sul pubblico: sa che il pianto e il raccontarsi come una donna sentimentalmente sfortunata fruttano consensi e applausi" ha esordito Tina parlando del rapporto nato a Uomini e Donne tra lei e Gemma.

Per il suo atteggiamento aggressivo, l'amatissima opinionista di Canale 5 è stata più volte accusata di bullizzare la Galgani. Accuse molto gravi che la Cipollari ci ha tenuto a smentire: "Parlare di bullismo è un’accusa grave e sproporzionata. Un gavettone chi non l’ha subito? Quante torte in faccia sono state tirare in tv negli ultimi trent’anni? Non ho picchiato nessuno e non ho usato violenza, non esageriamo. E poi Gemma è consapevole, sa quello che fa ed è in grado di rispondere: io ho un modo brusco di esprimermi, ma Gemma non è una vittima, è una donna furba che conosce il contesto televisivo".

Tina infatti ha parlato di Gemma come di una donna adulta e consapevole, nonché capace di difendersi. E per quanto riguarda le numerose critiche che quotidianamente riceve sul web, la donna ha confessato: "Mi irrito, ma non è una cosa che mi fa stare male perché sono consapevole che l’esposizione mediatica scatena i giudizi. Ma gli insulti non mi toccano: mi propongo così come sono e se non piaccio a qualcuno, pazienza".

