Uomini e Donne, Tina Cipollari messa in difficoltà da Maria De Filippi: il retroscena piccante!

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Maria De Filippi mette in difficoltà l'opinionista Tina Cipollari, svelando un retroscena piccante su un vecchio flirt.

Nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il caos per l’ultima segnalazione che riguarda Mario Cusitore e che mette in dubbio l’intero percorso del corteggiatore nello studio del dating show di Canale 5 alla corte di Ida Platano. Poco prima di ascoltare le accuse ed esplodere contro il partenopeo, anche per Tina Cipollari è arrivata una segnalazione hot! Ecco la rivelazione di Maria De Filippi che ha messo in difficoltà l’opinionista romana.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Giucas Casella insieme?

Come rivelato dalle Anticipazioni, nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il BnB Gate con protagonista Mario Cusitore e una avvenente bionda, che si scoprirà poi essere ex volto del dating show di Maria De Filippi. Prima di scagliarsi furiosamente contro il corteggiatore partenopeo, certo della sua colpevolezza e desiderosa di mettere in guardia Ida Platano, facendole aprire gli occhi sulla poca fedeltà di Mario, anche per Tina Cipollari è arrivata una piccante segnalazione.

Già qualche settimana fa, a seguito di una cena a Roma con tanto di testimonianza video piazza sui social, si era parlato del presunto flirt tra Tina e Giucas Casella. Flirt confermato dallo stesso ex gieffino che a Nuovo Tv aveva rivelato di aver avuto una liaison in passato con l’opinionista di Uomini e Donne, che si sarebbe poi risolta in una buona amicizia che continua ancora ad oggi. Giucas ha parlato di una vacanza insieme alle Maldive, durante la quale Cipollari sarebbe uscita completamente nuda dal mare, poi anche una vacanza a Creta sempre ad alto tasso erotico.

Maria De Filippi, insomma, ha voluto per una volta mettere in difficoltà l’opinionista che solitamente è sempre dall’altra parte, pronta a puntare il dito anche per via del suo ruolo, e ci è riuscita alla grande. Cipollari è scoppiata a ridere, ha cercato di negare a mezza bocca ma non ha negato tutte le affermazioni di Casella, lasciando intendere che forse tra loro in passato qualcosa c’è stato. Ad oggi, comunque, è certo che l’opinionista romana e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono semplici buoni amici, che amano trascorrere del tempo insieme quando possibile, ma anche prendersi in giro a vicenda per la gioia del popolo del web, che adora vederli insieme.

