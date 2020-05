Uomini e Donne, Tina Cipollari: la rivelazione di Kikò Nalli sull' ex moglie

Gossip TV

Kikò non nasconde l'affetto che prova per Tina: "È importante".

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Kikò Nalli ha trovato la serenità al fianco di Ambra Lombardo. Sebbene la coppia sia stata spesso al centro dei pettegolezzi, tutto sembra procedere a gonfie vele.

Uomini e Donne, Kikò Nalli si commuove guardando le foto di Tina Cipollari

Ospite a Vieni da Me, Kikò si è raccontato a Caterina Balivo ed è tornato a parlare dell’ex moglie Tina Cipollari. In studio sono state mostrate delle foto del matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne e Kikò, commosso, ha ammesso: “È sempre emozionante e ancora importante”. L’hair-stylist ha poi dichiarato di non aver rimpianti sul suo rapporto con la Cipollari.

“Credo di no, ho ottemperato a tutte le mie facoltà di vita sia matrimoniale che di lavoro, credo di avere accompagnato questo matrimonio in maniera lieve alla fine. Credo che nessuno abbia nulla da rimproverarmi”, ha affermato l'ex gieffino. Il Nalli passa poi a parlare di Ambra, smentendo le notizie sulla crisi di coppia: “Io ed Ambra non ci siamo mai lasciati. Sono tre mesi che non ci vediamo per il Covid. Io sono a Roma, lei è a Milano ferma. Non può andare in Sicilia a trovare i suoi genitori. Ci siamo lasciati per i giornali ed i social. Perché fa rumore ed è tutta pubblicità. Se no cadremo nel silenzio”.

In collegamento da Milano, anche la Lombardo ha detto la sua sulle indiscrezioni che riguardano la sua vita sentimentale: “Sono segregata in casa da due mesi e mezzo. Mi mancano tutte le persone a cui voglio bene. Mi sono anche dimenticata come è fatto visto che non lo vedo da due mesi. Per il giornali, i social io lo avrei lasciato già 5 – 6 volte. E ci saremmo rimessi altrettante volte. Avrei avuto storie parallele. A malapena riesco a vedere le amiche”.