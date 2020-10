Uomini e Donne, Tina Cipollari incontra Giorgio Manetti: la Reazione di Gemma Galgani

Gossip TV

Tina Cipollari incontra Giorgio Manetti con l'attuale compagna. Come avrà reagito Gemma Galgani all'appuntamento tra l'opinionista di Uomini e Donne e la sua ex fiamma?

Tina Cipollari e Giorgio Manetti si sono incontrati per le vie di Firenze, insieme ai rispettivi nuovi compagni. Il gesto dell’opinionista di Uomini e Donne manderà su tutte le furie Gemma Galgani, o la dama del Trono Over ha ufficialmente accantonato ogni rivalità con il suo ex fidanzato?

Uomini e Donne, Gemma Galgani distrutta? Tina Cipollari rivede Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno fatto la storia di Uomini e Donne. Tutti i fan del dating show di Maria De Filippi ricordano la tormentata storia d’amore tra i due protagonisti del Trono Over, l’amore straziante provato da Gemma e il desiderio di libertà del bel ‘Gabbiano’ fiorentino. Dopo alti e bassi, furiose liti e rappacificazioni all’insegna del romanticismo e della passione, la Galgani e il Manetti hanno trascorso un’intensa estate insieme prima del colpo di scena (il primo della lunga sequela che ha accompagnato questa storia).

Giorgio, nonostante la relazione con la torinese stesse decollando, non era certo di essere completamente innamorato e per questo Gemma l’ha piantato in asso in studio, scioccando tutti. Mentre a Uomini e Donne si consumava la faida tra Gemma e Giorgio, con momenti di ripensamento e momenti di feroce rottura, fino ad arrivare alla famosa lettera declamata in prima serata dalla dama, Tina Cipollari è sempre stata dalla parte del bel cavaliere fiorentino.

L'incontro tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne

L’opinionista ha iniziato ad affezionarsi al Manetti, al punto che ancora oggi i due sono in contatto, complice il fatto che il compagno della Cipollari, Vincenzo Ferrara, abbia un ristorante proprio a Firenze. Così, la rivista ‘Nuovo’ ha fatto sapere che Giorgio e Tina si sono incontrati pochi giorni fa proprio nel capoluogo toscano, con al seguito i rispettivi compagni.

Un incontro che, di certo, non farà piacere alla Galgani che ha ancora il dente avvelenato per le recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato su Sirius e sulla sua scelta di sottoporsi al Lifting facciale. Il pubblico del Trono Over si aspetta che Gemma si scagli contro Tina in puntata, dal momento che tra le due donne non corre certamente buon sangue. La torinese, tuttavia, potrebbe anche sorprendere tutti scegliendo di ignorare completamente la vicenda, per non concedere ulteriore spazio al Manetti.

