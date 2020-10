Gossip TV

Giorgio Manetti racconta della sua amicizia con Tina Cipollari, fuori dallo studio di Uomini e Donne, e del rapporto tra l'opinionista e il promesso sposo Vincenzo Ferrara.

Dopo aver abbandonato lo studio di Uomini e Donne, ormai diversi anni fa, Giorgio Manetti è rimasto in contatto con Tina Cipollari, che frequenta regolarmente a Firenze insieme ai rispettivi compagni. Mentre il cavaliere toscano ha molte lusinghe da rivolgere all’opinionista del dating show di Maria De Filippi, cosa penserà Gemma Galgani delle parole del suo ex fidanzato?

Uomini e Donne, Giorgio Manetti si sbilancia sul compagno di Tina Cipollari

Giorgio Manetti e Tina Cipollari si frequentano. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, nonostante abbia deciso di concludere la sua esperienza nel dating show diversi anni fa, ha mantenuto un bel legame con l’opinionista. Tina e Giorgio si sono incontrati a Firenze, città natale del Manetti, dove il compagno di lei, Vincenzo Ferrara, ha un ristorante ben avviato. I due sono stati paparazzati insieme ai rispettivi partner e sembra che sia nata una bella amicizia, all’ombra del ricordo di Gemma Galgani. Al momento, il matrimonio tra Tina e Vincenzo è stato rimandato ma, stando a quanto confessato dal Manetti a ‘Nuovo Tv’, l’opinionista avrebbe trovato l’uomo della sua vita: "Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano". Tina, divorziata dall'hair stylist Kikò Nalli, con il quale mantiene un ottimo rapporto anche per amore dei tre figli, potrebbe aver deciso di tenere segreti i preparativi del matrimonio, dal momento che Vincenzo è una persona estremamente riservata, e sorprendere tutti presentandosi con la fede al dito.

Giorgio Manetti e Tina Cipollari 'intimi' dopo Uomini e Donne

A differenza della sua amica, Giorgio non ha intenzione di sposare la sua amata compagna Caterina, con la quale ormai convive da diverso tempo. L’ex fidanzato di Gemma ha ammesso di essere molto felice per il rapporto che si è creato tra Caterina e Tina: "Quando Tina è a Firenze ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: “Brava, faccio il tifo per te”, rendendomi felice". In questo quadretto delizioso di felicità e affetto, sembra non esserci minimamente spazio per la Galgani. La dama torinese continua ad incassare accuse in studio e a fronteggiare la Cipollari, mentre Giorgio l’ha dimenticata del tutto. Attualmente, Gemma sta conoscendo Biagio conteso anche dalla rivale Maria ma alcune Anticipazioni hanno rivelato che, a seguito dell'ennesima brutta discussione con la Cipollari, la Galgani lascerà per sempre Uomini e Donne.

