Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa minaccia di distruggere la regia: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Biagio Di Maro fa spazientire Tina Cipollari che arriva a fare minacce shock.

Nella Puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari diventa una vera e propria furia dopo aver ascoltato le parole di Biagio Di Maro. Il cavaliere del Trono Over vuole conoscere meglio Sara e farsi perdonare, dal momento che la dama si è molto risentita scoprendo che il partenopeo ha chiesto il contatto di altre donne. Biagio si presenta in studio con una collana ma Sara non accetta e scoppia il caos a causa della reazione della Cipollari.

Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa per colpa di Biagio

La Puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto della conoscenza tra Biagio Di Maro e Sara. La dama sembrava molto felice per questa frequentazione ma, dopo aver saputo che il partenopeo ha chiesto il numero di un’altra donna la situazione è decisamente cambiata. Per rassicurare Sara, il Di Maro ha deciso di donarle una collana con un cuore, come simbolo del suo impegno. Il cavaliere, infatti, sembra pronto a chiedere a Sara un’esclusiva che potrebbe portarli presto lontano dal parterre del Trono Over. La dama stupisce tutti e sceglie di non accettare la collana, dichiarando: “Non sono in vendita. Se vuoi, corteggiami”.

Biagio è rimasto molto deluso dal gesto e ha deciso di accogliere in studio una nuova dama, giunta a Uomini e Donne per corteggiarlo. Questo ha fatto infiammare Tina Cipollari, che trova assurdo che Biagio si confessi preso da Sara e poi accetti di conoscere un’altra donna solo per ripicca. La verace opinionista romana è diventata una furia quando Biagio non ha dichiarato le sue intenzioni verso la nuova arrivata, prendendo tempo con un ballo. “Questa regola che ha inserito lui… Ci deve ballare e poi decide? La regola non è questa Maria! Che cosa cambia: se a me arriva un uomo davanti subito capisco se mi piace. La domanda è: ti piace questa signora? La domanda ha due risposte. Maria non ci balla, la musica non deve partire perché questo è un altro momento che lui sfrutta. Non vale un c**o se dice che è interessante. Non partisse la musica perché ti giuro vado a sfasciare la regia oggi!”, ha sbottato la Cipollari.

La De Filippi è scoppiata a ridere e a poi concesso ai due di ballare, nonostante le proteste dell’opinionista. L’intuizione di Tina si rivelerà giusta e Biagio pianterà in asso la nuova arrivata per tornare da Sara?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.