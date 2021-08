Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa: c’entra Kikò Nalli

Gossip TV

Tina Cipollari non avrebbe preso bene l’intervista di Ambra Lombardo, che getta luce sul rapporto con l’ex marito Kikò Nalli.

Le rivelazioni di Ambra Lombardo sull’amore mai sopito tra Kikò Nalli e Tina Cipollari hanno fatto infuriare l’opinionista di Uomini e Donne. La romana, infatti, preferisce tenere lontano dalle telecamere il suo rapporto con l’attuale compagno Vincenzo Ferrara, mentre le parole dell’ex gieffina hanno messo davanti ai riflettori la sua relazione e la sua vita privata.

Tina Cipollari furiosa con Ambra Lombardo? Il gossip

Poche settimane fa, Ambra Lombardo ha svelato un retroscena su Kikò Nalli e Tina Cipollari. L’ex volto del Grande Fratello ha insinuato che l’hair stylist non avesse mai dimenticato la sua ex moglie, nella speranza che l’opinionista di Uomini e Donne gli avrebbe concesso, prima o poi, una seconda occasione. La notizia è stata smentita dal diretto interessato ma avrebbe innervosito non poco la Cipollari, stando all’indiscrezione lanciata da DiPiù. Sembra, infatti, che Tina stia lottando per tenere il suo rapporto con Vincenzo Ferrara lontano dalle telecamere, e non abbia gradito l’insinuazione mossa dalla Lombardo che, ricordiamo, non le è mai andata a genio.

Le parole di Ambra hanno inevitabilmente messo Tina e Vincenzo sotto i riflettori, “gettando ombre sul loro rapporto”. Dopo una presunta crisi, la verace romana ha seguito la sua dolce metà a Torino, ma continuerà comunque ad essere una presenza fissa a Uomini e Donne. La nuova stagione sta per iniziare, e circolano le prime anticipazioni sui nuovi tronisti, tra cui la prima tronista transgender nella storia del programma. Nelle ultime settimane, inoltre, si vocifera che Matteo Ranieri potrebbe essere in lizza per il trono, dal momento che è stato uno dei corteggiatori più amati dell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi.

