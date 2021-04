Uomini e Donne, Tina Cipollari fa uno scherzo crudele a Gemma Galgani (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tina Cipollari organizza un brutto tiro mancino a Gemma Galgani.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani è delusa dal fatto che Roberto si lasci condizionare dalle parole di Tina Cipollari. La dama torinese, già non particolarmente convinta da questa nuova conoscenza, ammette di non voler più continuare la frequentazione alla luce del fatto che il loro modo di vivere la vita è troppo differente. In studio arriva un nuovo pretendente per Gemma, giovane e piuttosto aitante. Niente, tuttavia, è come sembra e questa volta c’è lo zampino di Tina ad attendere la dama del Trono Over.

Uomini e Donne: lo scherzo di Tina Cipollari a Gemma Galgani (VIDEO)

La Puntata di Uomini e Donne si apre con lo sfogo di Gemma Galgani, delusa dal fatto che Roberto si sia lasciato influenzare dai commenti di Tina Cipollari. La dama del Trono Over non è molto convinta dalla frequentazione con il cavaliere, che ha mostrato di avere uno stile di vita completamente diverso dal suo. In studio, Gemma ribadisce le sue perplessità e rifila un due di picche a Roberto, accusandolo di non essere realmente interessato e a non impegnarsi nel rapporto.

Immediata la reazione della Cipollari, certa che la torinese abbia deciso di scaricare Roberto per via della sua età. Per comprovare la sua tesi, la Cipollari organizza uno scherzo e coinvolge un bellissimo attore che arriva nel dating show di Canale5 dichiarando di voler conoscere Gemma. Il nuovo arrivato Fabrizio ha colpito la dama che, tuttavia, capisce subito che si tratta di uno scherzo. Inaspettatamente arriva il commento pungente di Tinì, che dichiara infastidita: “Roberto aveva lo stesso sorriso splendente di Fabrizio, ma tu non te ne sei accorta guarda caso”.

Svelato lo scherzo, la Galgani ribadisce la sua idea di non frequentare più Roberto. “Chiudi una conoscenza perché lui ha parlato con me”, ha commentato la Cipollari mentre Maria De Filippi ha invitato la dama a mettersi nei panni del cavaliere. La padrona di casa, questa volta, sembra non voler giustificare la scelta di Gemma, soprattutto alla luce del fatto che il cavaliere ha chiesto scusa e ha fatto intendere di aver reagito così solamente per non essere attaccato in studio, dal momento che non si sente a suo agio davanti alle telecamera. Nonostante tutte le critiche, che come sempre piovono copiose, la Galgani non cambia idea.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.