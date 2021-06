Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti lasciano? La decisione di Maria De Filippi

Gossip TV

Maria De Filippi conferma Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti di Uomini e Donne.

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è conclusa da pochi giorni ma la produzione è già all’opera per assicurare al pubblico del dating show di Canale5 una nuova edizione strepitosa. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, arriva la conferma della scelta di Maria De Filippi sugli opinionisti. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati riconfermati nel ruolo e si preparano ad affrontare i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Gianni Sperti e Tina Cipollati riconfermati a Uomini e Donne

Uomini e Donne ha salutato i suoi numerosi fan per la stagione estiva. Le dame e i cavalieri del Trono Over avranno modo di approfondire le frequentazioni intraprese nel dating show di Maria De Filippi, trascorrendo l’estate insieme per poi raccontare quanto accaduto a settembre. I tronisti, invece, si godono l’amore dopo la scelta in studio come Giacomo Czerny e Martina Grado che sono inseparabili. Nelle ultime settimane si è parlato di una rivoluzione, fortemente voluta dalla De Filippi, che avrebbe messo in discussione alcuni dei pilastri del programma, tra cui la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

I due opinionisti, contrariamente a quanto riportato dai rumors, sono stati riconfermati anche per la nuova stagione e con loro ci sarà Tinì Cansino, fa sapere Blastingnews. Dubbi, invece, su Gemma Galgani che negli ultimi anni sembra aver perso carisma e potrebbe essere scalzata dalla rivale Isabella Ricci, attualmente la dama più amata del parterre femminile del Trono Over. Mentre Nicola Vivarelli ufficializza con Eleonora, mostrando i momenti più belli agli utenti di Instagram, la De Filippi è a caccia dei nuovi tronisti.

Come ogni anno, gli spettatori sperano che la presentatrice ripeschi tra i corteggiatori scartati che sono rimasti col cuore spezzato come Beatrice Buonocore o Matteo Ranieri, che ha messo fine alla storia con Sophie Codegoni dopo pochissimi giorni. C'è da dire, tuttavia, che Maria ha cambiato strategia negli ultimi tempi, prediligendo volti sconosciuti al piccolo schermo e puntando su persone comuni che possano permettere al pubblico di identificarsi maggiormente.

