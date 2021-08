Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti: colpo di scena per i due Opinionisti?

Gossip TV

Si vocifera che Tina Cipollari e Gianni Sperti siano pronti a lasciare Uomini e Donne, ma come stanno realmente le cose?

Tra poche ore la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne sarà registrata, per essere trasmessa su Canale5 il prossimo 13 settembre. Nelle ultime settimane si è parlato del destino di Gianni Sperti e Tina Cipollari, quando diverse indiscrezioni hanno riportato il repentino addio dei due iconici opinionisti. Ora, tuttavia, è emersa la verità sulla partecipazione di Tina e Gianni al dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, confermati Tina Cipollari e Gianni Sperti

Grandi novità per la nuova edizione di Uomini e Donne, che torna su Canale5 a partire da lunedì 13 settembre 2021. Maria De Filippi, si mormora, ha intenzione di mettere sul trono ben 4 giovani, tra cui la prima tronista transgender, confermando di voler trovare ragazzi che siano lontani dai social e poco dipendenti dalle dinamiche di Instagram. Nel parterre del trono over ritroveremo le dame e i cavalieri di sempre, con tanto new entry, tra cui anche Nicola Vivarelli che ha stupito con l’ultimo viaggio in Puglia.

Nelle ultime settimane, voci di corridoio hanno messo la pulce nell’orecchio ai fan del dating show della De Filippi, riportando l’addio di Gianni Sperti e Tina Cipollari al programma. I due opinionisti sono ormai iconici, dopo anni di servizio e un numero impressionante di siparietti trash, inserendosi sempre in modo impeccabile nelle dinamiche dello show e creandone, laddove si è rischiato di assistere a fenomeni di calma piatta. Il trasferimento di Tina a Torino, per seguire il compagno Vincenzo Ferrara, e alcuni movimento social dello Sperti, tuttavia, hanno contribuito alla diffusione dei pettegolezzi sul loro abbandono.

Tra poche ore si registrerà la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e, stando alle fonti di Blasting News, siamo certi che Tina e Gianni saranno presenti in studio con il solito ruolo. Le voci sull’addio, dunque, sono state ufficialmente smentite e ora non resta che attendere la fine delle registrazioni per avere qualche anticipazioni sui protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

