Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani sfiorano la rissa: "Hai fatto l'amante di Walter Chiari"

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, è scontro di fuoco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

La nuova puntata di Uomini e Donne è stata a dir poco infuocata. Gemma Galgani, dopo il consueto sfogo contro gli opinionisti, ha fatto il suo ingresso nello studio del dating show di Canale5 e Tina Cipollari non ha perso occasione per attaccarla. La romana ha tirato in ballo un gossip piccante sulla dama torinese e una liaison proibita con Walter Chiari. Immediata la reazione di Gemma che si è alzata minacciosamente verso Tina, costringendo Maria De Filippi ad ammonire entrambe.

Uomini e Donne, Tina Cipollari provoca Gemma Galgani

Gemma Galgani, distrutta per l’addio di Maurizio Giaroni, si è sfogata a lungo dopo la Puntata di Uomini e Donne. Il video del confessionale è stato mandato in onda in studio, prima dell’ingresso della dama torinese. Le parole della protagonista del Trono Over hanno fatto infuriare Tina Cipollari, che ha sbottato: “Da giovane hai fatto l’amante. Lo ha dichiarato lei, ha detto che è stata l’amante di Walter Chiari […] Mi sono stancata di passare io per la scema. Adesso mi trovi l’articolo e lo vediamo qui in Puntata, tu hai detto di aver preferito fare l’amante piuttosto che la moglie nella tua vita”.

La Galgani, attonita, si è alzata di scatto dalla seduta avvicinandosi pericolosamente alla Cipollari, e costringendo Maria De Filippi ad intervenire per evitare la rissa. “Alla domanda su Walter Chiari ho risposto che c’era stata un’intesa professionale”, ha sottolineato Gemma. La querelle è proseguita, mentre Tina ha chiesto alla redazione di rintracciare il giornalista che si è occupato dell’intervista per confermare la sua versione dei fatti. Poi, in studio, è sceso Domenico che ha deciso di invitare fuori la Galgani per conoscerla meglio, su consiglio della De Filippi che ha visto in lui un uomo di grande cultura e spessore.

Mentre il cavaliere è sembrato felice dell’aperitivo consumato con la torinese, lei sembra poco convinta di questa frequentazione a causa dei loro “stili di vita differenti”. Nella conversazione si è inserito anche Nicola Vivarelli, che ha acquato Gemma di aver pianto per Maurizio per poi intraprendere immediatamente una nuova conoscenza con Domenico. La Cipollari, invece, accusa il nuovo cavaliere di non essere interessato a Gemma e di voler continuare a conoscerla solamente per stare al centro dell’attenzione. Nonostante le critiche, i due sembrano intenzioni ad approfondire questa simpatia!

