Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Ida Platano: ''Diego non ti piace, ecco la verità''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari critica Ida Platano, sospettando che non sia realmente interessata a Diego Tavani.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Diego Tavani confessa di essersi innamorato di Ida Platano. Tra i due protagonisti del Trono Over scoppia una discussione, mentre Tina Cipollari critica la dama. Marcello Messina e Jessica sono sempre più presi l'uno dall'altro. Nel frattempo, dopo aver conosciuto il nuovo collega Matteo Ranieri, le troniste Andrea Nicole e Roberta fanno il punto della situazione con Ciprian e Samuele.

Uomini e Donne, Diego Tavani deluso da Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Ida Platano e Diego Tavani, che si è sentito offeso per il paragone con un ex della dama. Ida spiega il suo punto di vista, ma Diego è ancora molto colpito dall’accaduto. Nonostante tutto, il cavaliere non può negare di essersi innamorato della dama, che invece vuole attendere per conoscerlo meglio e capire se potrà esserci un futuro, prima di sbilanciarsi maggiormente e parlare di sentimenti. Dopo aver lasciato lo studio per chiarirsi, Gemma Galgani e Costabile Albore riprendono posto nel parterre del trono over. Maria De Filippi chiama le troniste Roberta e Andrea Nicole, che scoprono di avere Matteo Ranieri come nuovo compagno di viaggio.

Mentre Marcello Messina e Jessica prendono posto al centro dello studio, Maria si rende conto che Diego è nervoso e chiede spiegazioni. Il cavaliere è rimasto male per il fatto che Ida non si sia espressa in merito ai propri sentimenti, mettendo invece in dubbio il suo innamoramento che per lei è solo passione dettata dal colpo di fulmine. Tina Cipollari perde le staffe e si scaglia contro Ida, accusandola di essere una donna superficiale e pesante, che fa scappare gli uomini. Diego ci tiene a specificare che non ha intenzione di invadere lo spazio della dama, sapendo che è madre di un bambino piccolo, ma che non avrebbe problemi a trasferirsi per lei per avere un futuro insieme. “Ma lo vedi come lo guardi? Sembrai la Fata Turchina. Mettici un po’ di entusiasmo. La verità è solo una: non ti piace abbastanza”, ha esclamato Cipollari. Si passa nuovamente a Marcello e Jessica, la quale ha scritto una lettera per il cavaliere. Tra i due protagonisti del Trono Over sembra andare tutto per il meglio e Marcello si commuove, ammettendo che la conoscenza di Jessica lo sorprende giorno per giorno.

La tronista Roberta è uscita in esterna con Samuele Carniani, che ribadisce di voler portare via la romana dallo studio come sua fidanzata. Luca Salatino si intromette, dichiarando di aver pensato che Samuele fosse costruito per via di una segnalazione, chiedendo scusa perché ora è certo di essersi sbagliato. Roberta ammette di essere molto confusa sui propri sentimenti, attratta sia da Luca che da Samuele per motivi diversi. È la volta di Andrea Nicole e Ciprian, deluso per il bacio che la tronista ha dato ad Alessandro. Secondo la tronista, Ciprian non si espone abbastanza e in questo modo la rende irrequieta poiché poco chiaro.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.