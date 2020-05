Uomini e Donne, Tina Cipollari caustica su Gemma Galgani: "Quel rottame di donna!"

Gossip TV

Tina Cipollari su Giovanna Abate: "All'inizio non mi andava a genio".

Tina Cipollari è l’opinionista più amata e discussa della televisione. I suoi litigi con Gemma Galgani hanno fatto la storia di Uomini e Donne e continuano a ripetersi anche nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi. La Cipollari ha espresso più volte il suo malcontento per la dama torinese, come ha ribadito nell’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Uomini e Donne, Tina Cipollari ammette: "Giovanna Abate è una persona vera"

“Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola! - ha sentenziato Tina - Perché la tratto male? Perché ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore […] Una donna, anche se non più ragazzina, può amare ma senza pretendere di fare la showgirl ventenne. Poi ha visto che razza di corteggiatori ha? Uno peggio dell’altro! Sono uomini che pensano di arrivare con lei al dunque in fretta”.

Leggi anche Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne

A proposito di Giovanna Abate, invece, la Cipollari ammette di aver cambiato la sua opinione iniziale: “Giovanna? Questa novità a Uomini e Donne l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera”.

Nelle ultime puntate del programma, Tina ha attaccato ferocemente Gemma per aver accettato di essere corteggiata dal ventiseienne Nicola. Proprio la Galgani ha confermato che le liti con Tina sono tutte vere, e non si tratta di finzione come hanno ipotizzato alcuni telespettatori.

Uomini e Donne ci aspetta oggi, martedì 5 maggio 2020, alle 14.45 su Canale 5.