Uomini e Donne, Tina Cipollari asfalta Ida Platano: ''Chi ca**o sei, ridimensionati''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari umilia Ida Platano che lascia Alessandro Vicinanza.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano è giunta alla conclusione che la storia con Alessandro Vicinanza non può continuare. Il cavaliere è confuso e Tina Cipollari lo difende, lanciando accuse pesantissime alla dama bresciana. Matteo Ranieri è uscito in esterna con Federica Aversano e Valeria Cardone.

Uomini e Donne: Tina massacra Ida

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo sfogo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Mentre la dama è in lacrime per la delusione ricevuta, lui si commuove ammettendo di non aver voluto dire alla bresciana di essere innamorato per non prenderla in giro. Scopriamo che Ida parte da sola per il weekend, mentre Alessandro la contatta telefonicamente per rivelarle di essere dispiaciuto e poi la raggiunge a Brescia per farle una sorpresa. Ida sperava di aver dunque risolto il problema, ma il cavaliere rimane sulla propria posizione, dichiarando di volerla comunque frequentare. Secondo Tina Cipollari, il cavaliere partenopeo non ha sbagliato nulla essendo iniziata questa conoscenza da un mese: “Lo vedi come sei? Tu vuoi tutto subito. Dopo un mese tu hai parlato di trasferimento, di un grande amore… Lui ha detto che ti sta frequentando e che non ha perso la testa, è presto per queste cose”.

Ida non è d’accordo, perché avrebbe voluto maggiore chiarezza. Entra in studio anche Alessandro, che ribadisce di non volerle dare false speranze ma che non vorrebbe chiudere, perché pensa che con il tempo potrebbe nascere una bella storia d’amore. “Quando mi hai lasciato all’aeroporto ho sentito un magone, una sensazione brutta che non voglio provare all’inizio di una relazione. Io mi trovo in un limbo”, ha ammesso Alessandro. Come al solito, Armando Incarnato si scaglia contro il cavaliere accusandolo di sfruttare Ida per pubblicizzare sui social, ma la dama non crede alle parole dell’amico. “Tu continui a dire che vuole fare il personaggio ma non mi sembra che sia uno scappato di casa, ha pure un’azienda. Stiamo parlando di Ida Platano, non di Jennifer Lopez. Ma chi ca**o sei? Per l’ennesima volta non sei intervenuta su queste accuse. Ridimensionati Armando”, ha sbottato Cipollari furiosa.

Ida vuole chiudere, Alessandro non sa più cosa fare con la dama, che nel frattempo piange disperata. Si passa poi al Trono Classico con Matteo Ranieri, che è uscito in esterna con Federica Aversano e Valeria Cardone. Il tronista ha deciso di portare la corteggiatrice partenopea nella casa che divide con Luca Salatino, facendole conoscere il suo adorato cagnolino. I due sono molto in sintonia ed è scattato anche un bacio.

