Uomini e Donne, Tina Cipollari accusa Gianni Sperti: ''Dalla parte di Armando per attaccare Isabella''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Isabella Ricci conferma di essere molto presa dalla conoscenza con Fabio Mantovani. In studio scoppia una discussione accesa tra Tina Cipollari e Armando Incarnato, che sostiene che Isabella dovrebbe voler vivere queso rapporto lontano dalle telecamere. Mentre Roberta Giusti chiarisce la sua posizione con Samuele Carniani e Luca Salatino, Cirpian Aftim sorprende Andrea Nicole con una lettera molto dolce.

Uomini e Donne: Tina Cipollari si scaglia contro Armando Incarnato e Gianni Sperti

La puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto della frequentazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che stanno approfondendo la loro conoscenza. I due protagonisti del Trono Over hanno trascorso insieme dieci giorni e sono stati molto bene: “Forse è prematuro chiamare questo sentimento amore, ma credo sia qualcosa che gli assomiglia molto. È una persona con il quale vorrei passare insieme almeno i prossimi dieci anni”, ha ammesso Isabella. Viste le belle parole della dama, Gianni Sperti trova strano che Ricci non parla apertamente d’amore, perché per lui i gesti tra loro sono già segno di un innamoramento. Gemma Galgani, in collegamento con lo studio, suggerisce a Isabella di vivere questa relazione fuori dallo studio. “Personalmente mi prenderei qualche altra settimana, ma io non ho problemi ad uscire anche ora, la redazione lo sa. Se Gemma ritiene che il percorso che sarà prossimamente tra loro è poco interessante…”, ha replicato Isabella.

“Gemma è una delle tante dame, non è lei che può dire chi deve lasciare e rimanere”, ha ribattuto Tina mentre Gianni si è detto d’accordo con la dama torinese, ritenendo i due ormai una coppia. In studio scoppia il caos a causa dell’intervento di Armando Incarnato, che non manca di lanciare una stilettata alla romana, per provocarla. La lite si sposta tra il cavaliere partenopeo e Tina Cipollari, che accusa anche Gianni Sperti di essere poco imparziale con Isabella, arrivando a dare ragione ad Armando, che lui solitamente detesta.

Si passa poi al Trono Classico con Roberta Giusti che, dopo aver scoperto che Luca Salatino avrebbe voluto lasciare la trasmissione, è corsa dietro le quinte per fermare Samuele Carniani, uscito dallo studio furioso. La tronista si scusa con Luca, dichiarando che non avrebbe mai voluto farlo sentire poco importante, mentre il corteggiatore si pente di essere scappato davanti allo scontro. Si passa poi allo sfogo di Samuele, che sente di essere ormai il terzo incomodo tra Roberta e Luca, dal momento che lei sembra presa dal corteggiatore romano.

Maria De Filippi si intromette per aiutare Roberta, spiegando ai corteggiatori che la tronista è molto confusa, e che sta a loro darle tempo oppure andarsene ma che non possono pretendere da lei certezze. Ciprian, invece, ha dedicato una lettera molto romantica ad Andrea Nicole, confermando di essere innamorato di lei.

