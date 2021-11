Uomini e Donne: Tina Cipollari a ruota libera su Gemma Galgani, Ida Platano e Giorgio Manetti

Gossip TV

L'opinionista di Uomini e Donne confessa: "Non mi pento mai di quello che dico e che faccio".

Tina Cipollari è uno dei volti più amati e seguiti di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la storica opinionista ha deciso di vuotare il sacco e dire la sua su alcuni protagonisti del parterre over: da Gemma Galgani a Ida Platano fino all'ex cavaliere Giorgio Manetti.

La confessione di Tina Cipollari sui protagonisti del parterre over di Uomini e Donne

Le ultime settimane di Uomini e Donne sono state caratterizzate da diversi eventi, dalla rottura di Gemma e Costabile all'addio tra Ida e Diego. A parlarne è stata proprio l'opinionista Tina: "La persona che mi ha colpito in positivo è stato Costabile. Quando ha capito con chi aveva a che fare, è scappato a gambe levate. È stato lungimirante e coerente con se stesso. Se ho sperato che Gemma uscisse dal programma con lui? Magari qualcuno la schiodasse da quella sedia! Ma tanto a lei interessano solo avventure di una notte… con giovani uomini".

"Penso che a Ida sia andata bene" ha confessato la Cipollari parlando della rottura tra la Platano e Tavani "Lui è una persona secondo me spiacevole e sgradevole… le è andata bene! Non penso che la discussione abbia influito negativamente. Si vede che l’interesse di Diego per Ida non era abbastanza forte per sceglierla e andare via con lei [...] Ida per me dovrebbe scegliere amicizie diverse e confrontarsi con persone che hanno la sua età. Lei si fa influenzare tanto da Gemma, sulle scelte, sui comportamenti".

A proposito delle critiche riservate a Gemma, Tina ha dichiarato: "Io generalmente non mi pento mai di nulla, né di quello che dico né di quello che faccio, soprattutto se riguarda Gemma. Ah, di una cosa forse mi pento, di non averla screditata abbastanza". L'opinionista di Uomini e Donne ha poi concluso parlando di Giorgio: "Ricordo ancora il suo primo ingresso in studio, un uomo elegantissimo con un fascino particolare. Aveva portato una ventata di eleganza. Era impeccabile. L’unica pecca? Si è confuso con Gemma. Io un uomo del suo calibro l’avrei visto più vicino a una donna come Isabella".

