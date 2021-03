Uomini e Donne, "Ti stai parando il c**o!": il tronista Massimiliano Mollicone perde le staffe

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, il tronista Massimiliano Mollicone perde le staffe con un corteggiatore della collega Samantha.

La nuova tronista Samantha ha fatto capire a tutti di non essere una donna che si fa mettere i piedi in testa, né tantomeno che si trova a Uomini e Donne per permettere ai corteggiatori di prenderla in giro. Nel corso della Puntata di oggi su Canale5, Samantha ha deciso di eliminare alcuni corteggiatori e ha chiesto spiegazioni a Roberto, riguardo allo scarso interesse dimostrato. Le giustificazioni del giovane fanno infuriare il collega Massimiliano Mollicone, che sbotta davanti allo studio del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone furioso in Puntata

Samantha ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne in netta controtendenza rispetto alle sue colleghe precedenti. La nuova tronista, infatti, sembra non temere le telecamere e non perde occasione per lasciarsi andare a qualche commento sui suoi corteggiatori ma anche sui protagonisti del Trono Over. Poche puntate fa, Samantha ha fatto infuriare Armando Incarnato che è uscito dallo studio per calmare i bollenti spiriti dopo aver lanciato una stoccata al rivale Riccardo Guarnieri.

Nella Puntata di oggi, 3 marzo 2021, Samantha ha deciso di eliminare Luca per il quale sente di non provare attrazione e si è poi rivolta a Roberto, che vede decisamente poco interessato a conoscerla. Il corteggiatore, infatti, non ha fatto nulla per farsi notare arrivando anche ad ammettere di non aver voglia di scambiare messaggi - opzione resa disponibile nel corso di questa edizione del dating show di Maria De Filippi - perché preferisce parlare a voce. Un’idea apprezzabile, se non fosse che Roberto si assenta per recarsi al bagno senza preoccuparsi di poter rubare qualche minuti per parlare con la tronista.

Lo studio si è schiarato da una parte o dall’altra, mentre il corteggiatore si è discolpato dichiarando di non saper ancora quanto interesse potrà provare dato che è seduto nel parterre da poche puntate. Sulla querelle è intervenuto anche Massimiliano Mollicone, che ha sbottato contro Roberto poiché certo che il giovane stia prendendo in giro tutti pur di rimanere davanti alle telecamere. Nonostante le polemiche, Samantha ha accettato di tenere Roberto tra i suoi corteggiatori, confessando di trovarlo molto attraente fisicamente.

