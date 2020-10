Uomini e Donne, "Ti piace creare Teatrini": la pesante accusa al Tronista Gianluca De Matteis

Gossip TV

Il tronista Gianluca De Matteis riceve pesanti accuse nello studio di Uomini e Donne dalla corteggiatrice Benedetta.

Volano pensati accuse nello studio di Uomini e Donne. Il tronista Gianluca De Matteis costretto a difendersi dalle parole di alcune corteggiatrici, che lo vedono interessato a creare dinamiche televisive più che a cercare la donna della sua vita. Il romano si difende, ma Gianni Sperti si espone concordando con le ragazze e con le parole di Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis finisce sotto accusa

Gianluca De Matteis ha iniziato da poche settimane il suo percorso a Uomini e Donne ed è già stato travolto dalle critiche. Il protagonista del Trono Classico sta conoscendo Gabriella e Camilla, nonostante con quest’ultima ci siano state diverse discussioni. Nella Puntata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, la corteggiatrice Benedetta ha deciso di eliminarsi perché vede che Gianluca è molto interessato alle dinamiche televisive, pronto a correre dietro tutte quelle ragazze che non dimostrano nulla a lui ma che lo mettono in luce nello studio. Gianluca si è difeso, dichiarando di aver scelto quelle ragazze che hanno attirato più la sua attenzione, anche quando la situazione era scomoda come nel caso di Lucrezia Comanducci. Dopo l’eliminazione di Benedetta, il De Matteis ha ricevuto un’altra doccia fredda da Gabriella che ha segnalato il suo atteggiamento molto narcisista.

"Sei narciso", doccia fredda per Gianluca De Matteis a Uomini e Donne

La corteggiatrice è spaventata dalla possibilità che Gianluca sia egocentrico e poco pronto ad una relazione e Armando Incarnato si è intromesso, facendo notare come tutte dicono le stesse cose sul conto del romano. Gianni Sperti ha dato ragione al partenopeo, dal momento che le segnalazioni sul carattere del tronista diventano sempre più insistente. Al contrario di Benedetta, Gabriella è intenzionata a conoscere il tronista e dargli un’altra occasione. Il pubblico si è diviso: da una parte c’è chi trova che Gianluca sia semplicemente poco pratico in fatto di relazioni, mentre dall’altra c’è chi appoggio Armando e trova che il romano sia fin troppo costruito. Le tensioni sono state smorzate dalle immagini dell'esterna del tronista con Gabriella, che si è svolta in una sala di danza, dal momento che la corteggiatrice lavora come isegnante di danze caraibiche. Tra i due c'è molta complicità e con il tempo, Gabriella potrebbe superare ogni dubbio su Gianluca. Sarà lei la scelta del tronista?

