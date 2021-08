Uomini e Donne, Teresa Langella rivela: "Sto vivendo emozioni inspiegabili"

Gossip TV

La confessione sui social dell'ex tronista di Uomini e Donne.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso prosegue al meglio. La bellissima e seguitissima coppia si sta godendo un viaggio alle Maldive e sta vivendo delle emozioni uniche, come rivelato sui social dall'ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Teresa Langella apre il suo cuore sui social: la confessione dell'ex tronista di Uomini e Donne

Teresa e Andrea sono andati in vacanza alle Maldive. Un viaggio davvero significativo e importante per l'ex tronista di Uomini e Donne, che non è riuscita a nascondere il suo entusiasmo sui social: "Sto vivendo emozioni inspiegabili. Il più delle volte, se non sono gli altri a dirmelo, dimentico anche che giorno è".

"Qui vivi e pensi continuamente solo all’esistenza. Sono emozionata" ha continuato la Langella raccontando tutte le emozioni che sta vivendo "Sei a stretto contatto con la natura ed é bellissimo. Passeggi per le vie dell’isoletta e incontri gli sguardi dei bambini maldiviani, che pur avendo una vita umilissima hanno il Sole negli occhi".

"Ogni giorno è una sorpresa e non sai mai cosa ti aspetta qui. Sono incredibili" ha concluso Teresa. Andrea invece, oltre a condividere sui social alcuni momenti della loro quotidianità alle Maldive, ha condiviso un video con sotto scritto: "A piedi nudi, cuore aperto e mente libera".

