Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto genitori?: "È il sogno di una vita"

Teresa e Andrea svelano tutti i progetti per il loro futuro.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono tra le coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Intervistati dal settimanale ufficiale del programma, la coppia ha rivelato tutti i progetti futuri, compreso quello di allargare presto la famiglia.

La rivelazione di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Teresa e Andrea sono sempre più felici e innamorati, proprio come hanno rivelato al magazine di Uomini e Donne. "Mi sento felice e innamorata come il primo giorno e non potrebbe andare meglio di così. Come ogni coppia, abbiamo i nostri alti e bassi, ma sappiamo gestire e superare le difficoltà alla grande. Siamo tornati a vivere insieme e non desideravo altro che questo. Sono serena, sto bene e questa è la più grande fortuna" ha rivelato l'ex tronista seguita dal suo amato "Siamo innegabilmente diversi, ma la parte più bella di tutto questo è che queste differenze ci permettono di abbracciare mondi diversi. Lei è quella parte che mi è sempre mancata e viceversa".

In questi anni, però, non sono mancate le crisi. "Il lungo periodo di lontananza che ci siamo lasciati alle spalle ci ha messo a dura prova" ha rivelato la Langella "È stata dura prima che Andrea si decidesse a tornare a vivere sotto lo stesso tetto. A volte mi sono sentita sola, persa, senza il mio compagno accanto nella città in cui mi sono dovuta trasferire per lavoro. L’amore ha superato anche questo: non è stata facile ma alla fine ce l’abbiamo fatta".

Per quanto riguarda una possibile gravidanza, Teresa sembra avere le idee ben chiare: "Sento che non siamo poi così lontani, per il semplice fatto che ne parliamo spesso. È il sogno di una vita, la mia più grande ambizione: una famiglia con l’uomo che amo. Il desiderio c’è. [...] Se dovessi immaginare la mia famiglia con Andrea non potrei che figurarmi qualcosa di incredibile sotto tutti i punti di vista". "Lo sogniamo entrambi fortemente. Amiamo i bambini e non vediamo l’ora di vedere crescere i nostri" ha concluso Andrea.

