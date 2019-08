Uomini e Donne, Teresa Cilia torna all'attacco contro Raffaella Mennoia: "Ora vi racconto tutta la verità"

Gossip TV

L'ex tronista furiosa sui social: "C'è del marcio".

Dopo lo scontro tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia, anche Teresa Cilia ha deciso di raccontare tutta la verità e scagliarsi contro la storica autrice di Uomini e Donne. L'ex tronista infatti, si è lasciata andare a un lungo sfogo rivelando i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi dal programma e dalla collaboratrice di Maria De Filippi.

Il duro attacco di Teresa Cilia a Raffaella Mennoia

"Chiariamo il punto, faccio una premessa: non voglio parlare di quella persona perché la storia è molto complicata e ho bisogno ancora di tempo, ma tranquille che i nodi verranno al pettine. Voglio rispondere ad alcune affermazioni che qualcuno ha fatto" ha iniziato così il suo sfogo Teresa: "Innanzitutto io ho parlato di una singola persona e non di un intero staff. Se devo ringraziare qualcuno, ringrazio la padrona di casa perché è stata lei che mi ha permesso di fare U&D e di offrirmi un lavoro dove mi pagava lei e non Raffaella. Molti di voi sanno che ho lasciato il lavoro ma dato che ho rispetto di alcuni aspetti, non ho voglia di parlarne e non buttare merda sugli altri. Se non ho parlato prima è perché sono molto rispettosa ma dato che si va oltre, ora mi tocca intervenire. Quindi se devo ringraziare qualcuno è Maria e poi ringrazio me stessa perché se io ho partecipato è per trovare l'amore e non fare le serate. La dimostrazione di ciò è che mi sono sposata e ho lottato per questo amore".

La Cilia ha continuato spiegando: "Ad un certo punto si sono interrotti i rapporti. Da quando si sono interrotti è successo qualcosa, se io avessi saputo prima le cose sarebbero andate in modo diverso. Se le persone mi seguono è perché hanno stima di me. Non sputo nel piatto dove ho mangiato ma quando capisco una cosa saluto con educazione e vado via. Non sto in un posto dove non voglio stare. Vi dico, per capire, che tutto è iniziato in una puntata sullo speciale di Temptation Island e c'eravamo anche io e Salvatore. Il Vicolo delle News si era accorto che Salvo era uscito dallo studio ma non era dovuto ad una nostra lite. Dal momento in cui lui ha visto una cosa che non doveva vedere, si è alzato con dignità e io sono andata dietro a lui. Da quel momento è partito tutto. Io ho fatto quattro anni bellissimi, trattata da principessa, io e mio marito volevamo bene a Raffaella, mio marito parlava solo di lei. Io sono stata una persona che ha portato profondo rispetto a loro perché mi hanno dato tanto ma, ripeto, io parlo di una singola persona. Quando una cosa non mi sta bene, e vedo che c'è del marcio, io me ne vado, non lecco il c**o. [...] Maria ha creato questo programma per dare possibilità di trovare l'amore e la ringrazio per avermi fatto conoscere mio marito. Ho profonda stima per lei e lo staff ma bisogna star attenti a come ci si comporta, a quello che si dice. Ci vuole professionalità e sincerità. Io non ho nulla da nascondere perché sono stata rispettosa fino all'ultimo".

Dopo le pesanti dichiarazioni di Teresa, arriverà una replica da parte della Mennoia?