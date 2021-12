Uomini e Donne: stop forzato, oggi l’ultima Puntata su Canale5

Gossip TV

Maria De Filippi e Uomini e Donne vanno in ferie. Oggi andrà in onda l’ultima puntata prima delle vacanze natalizie.

Come ogni anno, Uomini e Donne si prende una meritata vacanza e ferma la programmazione sino a gennaio. Oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, andrà in onda l’ultima puntata del dating show che appassiona i telespettatori di Canale5 e il pubblico dovrà attendere diverse settimane prima che i protagonisti del trono over e del trono classico tornino a farci compagnia.

Uomini e Donne va in vacanza: ecco quando torna su Canale5

Per Uomini e Donne è tempo di prendersi una vacanza. Come ogni anno, il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda durante le festività natalizie, lasciando con il fiato sospeso i fan che attendono con impazienza la puntata della scelta della tronista Roberta Giusti. Oggi, mercoledì 22 dicembre 2022, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno con una sorpresa molto divertente. Nel corso dell’appuntamento odierno, infatti, Tina Cipollari lancerà una sfida a Gemma Galgani e le due daranno spettacolo.

Nonostante la tregua delle puntate precedenti, che ha visto Tina prendere le parti della torinese, la rivalità tra le due tornerà ad essere alle stelle. Uomini e Donne sarà sostituito da alcuni divertenti e romantici film natalizi, per permetterci di calarci nella giusta atmosfera prima di cenoni e lauti banchetti. Salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto, Mediaset conta di tronare al consueto palinsesto a partire dal 10 gennaio 2022, data in cui rederemo nuovamente i protagonisti del trono over e del trono classico sul piccolo schermo

Ma cosa è successo nelle ultime puntate di Uomini e Donne? Gemma sta conoscendo Leonardo e ha deciso di concedere l'esclusiva al cavaliere, dopo aver visto la sua reazione davanti alla possibilità di frequentare nuove persone. Roberta è sempre più indecisa tra Samuele Carniani e Luca Salatino, ma finalmente annuncia di voler prendere la sua decisione. Marika Geraci è finita nuovamente al centro delle polemiche a causa di Armando Incarnato, in possesso di una registrazione compromettente che la dama rifiuta di far ascoltare in studio. Guai anche per Alessandro, che continua la conoscenza di Pinuccia, il quale ha fatto infuriare Giovanna ed è stato costretto a scusarsi pubblicamente.

