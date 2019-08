Uomini e Donne, Stefano Torrese e Noel Formica: "Ci frequentiamo da un mese"

Gossip TV

Due ex protagonisti del trono over confessano di avere una frequentazione in corso.

Stefano Torrese e Noel Formica, sono stati due dei protagonisti della scorsa edizione del trono over di Uomini e Donne. L'ex cavaliere è uscito dal programma a marzo per proseguire la sua relazione con Pamela Barretta, conclusasi a fine maggio. Ospiti entrambi per raccontare come stesse procedendo la loro storia d'amore, sono emersi alcuni messaggi compromettenti mandati da Stefano a Roberta di Padua con la conseguente decisione di Pamela di porre fine alla relazione con Torrese. Noel, invece, a febbraio aveva deciso di lasciare il dating show per viversi la storia d'amore con Alessandro Sandomenico, ma, anche la loro storia, è giunta al capolinea.

Oggi l'ex cavaliere e l'ex dama, con sorpresa di tutti, rivelano di essersi sentiti e pian piano avvicinati lontano dagli studi di Canale 5.

"Credo che quello che c'è in questo momento tra Noel e me si possa definire un flirt, non un'amicizia ma neanche una storia d'amore, ovviamente" ha confessato Stefano al magazine di Uomini e Donne. "Con Noel è nato tutto da una confidenza- ha proseguito l'ex cavaliere - uno scambio di opinioni in merito alle nostre reciproche situazioni sentimentali. In realtà mi ha contattato il giorno di Pasqua, dai miei profili social ha visto una delle prime cose che avevamo i comune: abbiamo trascorso entrambi il giorno di Pasqua, in due diverse località, allenandoci in bicicletta. Ricordo sil suo messaggio, che non è stato per niente indiscreto, seguito da un augurio sincero a me e alla mia ex che ho ricambiato a lei e Alessandro. Un augurio, niente di più. E' in quel momento che mi ha confermato di non essere più accompagnata e da lì è nato un dialogo. L'amicizia, se così possiamo chiamarla, è nata dall'ironia; Noel infatti è una persona che usa il sarcasmo e l'ironia per esprimere le proprie perplessità. E lo fa in modo sottile, come me: un'altra cosa che abbiamo in comune. Confidandoci, siamo arrivati entrambi alla consapevolezza che le nostre esperienze sono simili, questo ci rendeva complici. [...] Ci siamo trovati entrambi ad avere lo stesso problema, quello di essere caduti in una delusione inaspettata. Ma c'è molto di più, crediamo entrambi nei valori della famiglia, siamo ingenui nel fidarci delle persone, spesso ci troviamo soli a riprensare ai nostri errori. "

"Stefano e io ci siamo sentiti su Instagram per scambiarci gli auguri di Pasqua - ha esordito Noel nell'intervista concessa al settimanale - - successivamente ci siamo risentiti su Instagram per un commento su un post, stavamo ambedue soffrendo per una grande delusione d'amore e io anche per altro a livello personale: o perso la mia seconda nipotina e sono caduta in stato catatonico. Dai messaggi scambiati, dall'empatia che trasmettevano, è nata spontanea l'idea di incontrarci per parlare e raccontarci. Come si dice: "mal comune mezzo gaudio" poi abbiamo deciso di incontrarci di nuovo, Ci frequentiamo da meno di un mese, ma devo dire che abbiamo trascorso parecchio tempo insieme in questo breve periodo. Prima di iniziare qualsiasi storia, Stefano e io dobbiamo prima liberarci degli strascichi che ci portiamo dietro. Strascichi che a me oggi fanno ancora tanto male."