Uomini e Donne, "Stai zitta o ti porto fuori": rissa sfiorata tra le corteggiatrici del Trono Classico

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Eugenia furiosa per i commenti della corteggiatrice Francesca durante l'esterna con il tronista Massimiliano Mollicone.

Si alzano i toni tra le corteggiatrici di Massimiliano Mollicone. La nuova arrivata Francesca ha espresso commenti molto negativi su Eugenia e Vanessa, facendo infiammare le due protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne. In studio, Eugenia è una furia contro la rivale e la invita a non parlare più di lei e della sua conoscenza con il romano, arrivando a lanciare velate minacce.

Uomini e Donne, scoppia una furiosa lite tra le corteggiatrici di Massimiliano

Eugenia ha tirato fuori gli artigli e le sue rivali possono iniziare a tremare. La corteggiatrice di Uomini e Donne sta conoscendo Massimiliano Mollicone, che l’ha lasciata in panchina per portare in esterna Vanessa e la nuova arrivata Francesca. Quest’ultima ha parlato molto male delle sue rivali, arrivando ad ipotizzare che il tronista romano sia addirittura annoiato dalla loro conoscenza. Le parole di Francescahanno lasciato senza parole Vanessa ed Eugenia, che si è infiammata arrivando a minacciare la corteggiatrice di zittirla a forza, dandole della maleducata che si permette di giudicare la vita degli altri invece di impegnarsi per farsi conoscere da Massimiliano.

Il tronista romano ha ammesso di aver avuto un colpo di fulmine per Francesca , confermato dopo l’esterna, e questo ha dato ancora più fastidio ad Eugenia. In studio è scoppiata una lite furibonda tra le due corteggiatrici, durante la quale la nuova arrivata ha dichiarato di aver posto quelle domande per mettere alla prova Massimiliano, e capire a che punto della relazione è con loro.

Vanessa e Eugenia sono molto deluse dal Mollicone, che in esterna non ha negato di trovarle noiose, dando corda a Francesca e alle sue insinuazioni. La situazione è tesa e l’arrivo della nuova corteggiatrice potrebbe rimescolare le carte in tavola. Come regirà il tronista dopo aver scoperto un nuovo lato delle sue pretendenti?

