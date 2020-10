Uomini e Donne, "Stai vedendo qualcuno al di fuori?": Beatrice spiazzata da Maria De Filippi

Gossip TV

Maria De Filippi chiede a Beatrice, corteggiatrice di Davide Donadei, se è gelosa delle nuove arrivate e se frequenta qualcuno fuori dallo studio di Uomini e Donne.

Nella nuova Puntata di Uomini e Donne, sono scese bellissime corteggiatrici per Davide Donadei. Nonostante la rivalità, Beatrice si mostra accomodante con il tronista e Maria De Filippi fa una domanda che gela tutti.

Uomini e Donne, Maria De Filippi gela Beatrice

Davide Donadei ha iniziato da poco il suo percorso a Uomini e Donne, ma sembra avere le idee ben chiare sulla donna che vorrebbe al suo fianco. Il tronista è molto deciso e si sta affezionando a Beatrice, con la quale è scattato anche un bacio molto appassionato. Sebbene la corteggiatrice sia sia dimostrata gelosa in passato, quando Davide ha prestato qualche attenzione di troppo a Selene, nella Puntata di oggi Beatrice ha sorpreso tutti con una reazione inattesa.

Quando il Donadei ha espresso la sua preferenza per una delle nuove corteggiatrice appena scese in studio, tanto da voler ballare con lei, Beatrice ha ammesso di trovarla una scelta giusta. La risposta ha incuriosito Maria De Filippi che ha indagato sulla corteggiatrice, chiedendole se avesse riscontrato l’interesse di altri uomini fuori da Uomini e Donne. La protagonista del Trono Classico ha confessato di non far caso alle attenzioni maschili, poiché molto presa da Davide ma di essere accomodante sulla questione ballo, perché se il tronista vuole conoscere altre ragazze è giusto che lo faccia.

Maria ha fatto notare a Beatrice che non è saggio dare troppe sicurezze al tronista, anche perché il mistero potrebbe alimentare la curiosità di Davide nei suoi confronti. Beatrice tuttavia ha candidamente dichiarato che questa è la verità e di non aver in mente di frequentare nessuno dato che è presa dal Donadei. Al tronista ha fatto molto piacere la risposta della giovanissima, con la quale c’è una chimica innegabile. Mentre Beatrice e Davide sono sempre più vicini, Carlotta è scoppiata in lacrime per Michele.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.