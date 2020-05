Uomini e Donne: Sossio Aruta lascia Ursula Bennardo, ecco perché

Gossip TV

La decisione dell'ex cavaliere del trono over.

Sossio Aruta ed Ursula Bennardo continuano a stare al centro del gossip. I due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dopo la partecipazione di lui alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, hanno passato insieme la quarantena con la loro piccola Bianca. Le ultime indiscrezioni, però, rivelano che l'ex cavaliere se ne sarebbe andato di casa.

Sossio lascia Ursula, svelato il motivo

Sossio e Ursula si sono lasciati? Assolutamente no. I due innamorati non si sono detti addio. L'ex calciatore si è recato a trovare i due figli maggiori, Diego e Daniel, avuti dal primo matrimonio di cui si è parlato anche nella Casa del Grande Fratello Vip. "Amori miei mi mancate da morire. Maledetto virus. Pochi giorni e il babbo arriverà per abbracciarvi forte , per dormire insieme e fare tante tante coccole. Siete i miei due leoncini. A presto" ha scritto Aruta sui social.

A dimostrazione di quanto la coppia sia solida, è arrivato anche un messaggio di Ursula che, su Instagram, ha scritto una lunga e commovente dedica per il suo amato Sossio: "Se dovessi rispondere alla domanda qual è stato il giorno più emozionante della nostra favola non saprei quale raccontare ... sono davvero tanti ma la cosa più emozionante è che continuano ad esserci e sono sicura che ancora ce ne saranno...Abbiamo attraversato bufere che solo un amore vero avrebbe superato e noi se siamo qui è perché ci amiamo davvero tanto e vivremo la nostra favola continuando a sconfiggere qualsiasi cosa o persona proverà a distruggerci".

"L’amore va coltivato, tutelato, protetto, rispettato e ci vuole tanta buona volontà con le esperienze vissute e sentite, in questo mondo dove oramai molte coppie vivono senza valori e rispetto pensando di essere moderni...noi scegliamo di vivere 'all’antica' e lo consigliamo anche a voi. Bisogna avere una persona che ti da tutto non tante che alla fine non ti danno nulla e noi abbiamo imparato a darci tutto per bastarci ed amarci sempre di più...ti amo amore mio" ha concluso la Bennardo. I fan della coppia, quindi, possono stare tranquilli.