Gossip TV

L'ex cavaliere del dating show, intervisto dal settimanale Nuovo.

Intervistato dal settimanale Nuovo, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e finalista dell'ultima edizione del Grande fratello Vip, Sossio Aruta, ha espresso la sua opionione su Gemma Galgani, la dama più famosa del dating show di Maria De Filippi. Sossio e Gemma hanno condiviso il parterre per tanti anni prima che l'ex calciatore campano lasciasse il programma con Ursula Bennardo con la quale ha avuto una figlia e e con cui ha deciso di convolare a nozze.

Uomini e Donne, Sossio Aruta: "Gemma è un caso disperato"

Aruta, pur volendo bene alla Galgani è apparso piuttosto duro nei suoi confronti: “Gemma dovrà aspettare un’altra vita per trovare l’amore…Ormai è un caso disperato…Rimarrà sempre a Uomini e Donne, ben oltre l’età della pensione…”

"Oltre al fatto che è sfortunata è molto popolare…Molti scelgono di corteggiarla perchè sanno che possono avere visibilità e vivere di luce riflessa…"ha continuato Sossio per poi aggiungere, “Credo non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere…”

Qualche anno fa, l'ex cavaliere aveva però espresso il desiderio di corteggiarla, nonostante la differenza di età: "C’è una donna che mi sono pentito di non aver corteggiato. Quando due anni fa sono arrivato a Uomini e Donne mi ha colpito Gemma Galgani, cui ho dato subito almeno dieci anni di meno rispetto ai sessantasette che ha. C’era già Giorgio Manetti che da tempo cercava di conquistarla e non me la sono sentita di farmi avanti." queste le parole di Sossio al settimanale DiPiù nel 2017.