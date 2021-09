Uomini e Donne: Sossio Aruta annuncia sui social la rottura con Ursula Bennardo, la dura reazione di lei

Gossip TV

Ursula sbotta sui social dopo l'annuncio di Sossio.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è giunta ufficialmente al capolinea. A rivelarlo è stato l'ex cavaliere del trono over che sui social ha annunciato la rottura provocando però la dura reazione della sua ormai ex compagna.

Ursula Bennardo contro Sossio Aruta dopo la rottura

È finita tra Sossio e Ursula. L'annuncio è arrivato direttamente dall'ex cavaliere, che sul suo profilo Instagram ha dichiarato: "Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate".

Il comportamento di Aruta, che per annunciare la fine della sua storia d'amore ha scritto 'game over' a caratteri cubitali non è per niente piaciuto ai fan della coppia, ma soprattutto alla Bennardo. Interpellata da un suo fan circa l'annuncio di Sossio, Ursula non ha perso occasione per attaccare il suo ormai ex compagno: "Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia".

Leggi anche Sossio Aruta annuncia la rottura con Ursula Bennardo

Cosa sarà successo tra i due ex protagonisti del trono over? Come sottolineato da GossipeTv, la vicenda è parsa ai più alquanto strana visto che fino a poche ore prima dell'annuncio di Sossio, la coppia pubblicava sui social foto romantiche e dediche d'amore.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.