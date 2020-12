Uomini e Donne sospeso: ecco perché oggi e domani non andrà in onda il programma

Gossip TV

In occasione dell’Immacolata Concezione, Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione di Uomini e Donne. Oggi e domani, infatti, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi non andrà in onda e sarà sostituito con alcuni film dedicati al Natale.

Uomini e Donne non andrà in onda oggi e domani, ecco perché

Uomini e Donne oggi non andrà in onda e lo stesso vale anche per l’appuntamento previsto per la giornata di domani. Il motivo? Il dating show di Canale 5 si prenderà due giorni di pausa per la giornata dell’Immacolata. Dunque, alle 14.45 il pubblico dovrà rinunciare all’appuntamento con i protagonisti del trono classico e over.

Al posto di Uomini e Donne, Mediaset manderà in onda oggi il film Christmas at the palace. Di conseguenza, il daytime del Grande Fratello Vip non verrà trasmesso come al solito alle ore 16.10, ma alle 16.29. Subito dopo, alle 16.40 il pubblico di Canale 5 può seguire una nuova puntata de Il Segreto. Le soap, infatti, continueranno ad andare in onda sia il 7 che l’8 dicembre. Stessa programmazione per domani pomeriggio, al posto del dating show della De Filippi ci sarà il film Il destino sotto l’albero.

Ricordiamo che lo scorso sabato è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, Ida Platano ha spiazzato tutti con un gesto davvero inaspettato nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri. Intanto, Gemma Galgani sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio, con il quale tutto sembra procedere al meglio.

