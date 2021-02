Uomini e Donne, Sophie Codegoni sceglie Matteo Ranieri: il discorso di Giorgio è da standing ovation

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Sophie Codegoni fatto la sua scelta con Matteo Ranieri.

Anche per Sophie Codegoni è arrivato il momento di fare la sua scelta. La tronista più giovane nella storia di Uomini e Donne, dopo un percorso intenso che l’ha fatta conoscere e apprezzare dal pubblico, la Codegoni ha deciso di concludere la sua esperienza nel Trono Classico con Matteo Ranieri, preferendolo a Giorgio Di Bonaventura.

Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura commuove tutti

Sophie Codegoni, giovane e bellissima, ha intrapreso questo percorso a Uomini e Donne sperando di trovare l’uomo della sua vita. La tronista milanese si è fatta conoscere e appezzare dal pubblico e nella Puntata di oggi ha fatto la sua scelta. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi si apre con il collegamento con la madre di Sophie, che ha speso bellissime parole per la figlia. Alla scelta assistono anche Davide Donadei e Chiara Rabbi, che hanno lasciato da poco lo studio del Trono Classico e sono più innamorati che mai.

La presentatrice fa accomodare Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, che si presentano elegantissimi e molto emozionati, per poi mostrare i momenti più belli del percorso con i due corteggiatori. Prima della scelta vengono mandate in onda le ultime esterne. Con Giorgio, per il quale Sophie cucina una carbonara prima di lasciarsi andare tra le sue braccia, la tronista si è mostrata molto coinvolta ed è stata sorpresa da un gesto molto romantico che ha fatto emozionare tutti i presenti. Matteo, invece, ha stupito la Codegoni con la solita allegria per poi trascorrere un’intera giornata insieme tra coccole e molta commozione. Dopo aver ringraziato la De Filippi e tutti gli addetti ai lavori, per la Codegoni è il momento di affrontar i suoi pretendenti.

Uomini e Donne, la scelta di Sophie Codegoni è Matteo Ranieri

Il primo ad entrare è il Di Bonaventura, al quale la tronista confessa: “Mi hai colpito subito, il tuo essere forte anche se sei un pezzo di pane […] Quando tu te ne sei andato mi sono sentita male, non avevo intenzione di continuare senza di te. Tu mi hai fatta crescere tanto perché mi hai fatto capire che l’orgoglio, quando ti piace tanto una persona, non bisogna usarlo […] Tu mi hai detto segui il tuo cuore e mi porta da un’altra parte”. Giorgio, molto emozionato e deluso ha fatto un discorso da standing ovation: “Non sei mai stata con me una persona falsa, io me lo aspettavo perché, anche se delle volte non riesco a dirtelo, lo vedevo questo. Non mi devi chiedere scusa perché non mi hai mai illuso, e hai scelto una persona piena di valore che io rispetto”.

Molto colpita dalla gentilezza del Di Bonaventura, Sophie si appresta a parlare con Matteo, che è la sua scelta. “Quando ti ho visto la prima volta ho detto ‘ammazza che bello’ poi cercavo un lato simile a me, che mi facesse veni voglia di conoscerti. Quando siamo usciti la prima volta ho iniziato a vedere questa bellissima persona che sei […] C’era qualcosa in me che mi spingeva a non lasciarti andare, anche se non riuscivo a vederti di fianco a me [...] Ad oggi la mia testa e il mio cuore hanno un solo nome, e quel nome è il tuo". Il Ranieri è scoppiato in lacrime e ha abbracciato la tronista, pronto a vivere con lei la loro storia d'amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.