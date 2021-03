Gossip TV

Sophie Codegoni, dopo un mese dalla scelta a Uomini e Donne, annuncia la rottura con Matteo Ranieri.

È trascorso circa un mese dalla scelta di Sophie Codegoni, la tronista più giovane nella storia di Uomini e Donne. La bellissima milanese ha deciso di concludere il suo percorso nel Trono Classico con Matteo Ranieri, che sin da subito l’ha stregata nonostante i timori e le remore. Matteo ha detto sì e i due sono usciti dallo studio del dating show di Maria De Filippi, apparentemente innamoratissimi. Ora, tuttavia, la Codegoni annuncia la rottura e spiega cosa ha portato il Ranieri ad allontanarsi da lei.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni conferma la rottura con Matteo Ranieri

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno incuriosito non poco il pubblico di Uomini e Donne. Il corteggiatore, affascinante anche nell’essere impacciato e timido, non ha mai mollato la presa ed è rimasto saldo all’idea di voler iniziare una storia d’amore con la tronista, lontano dalle telecamere. Giunto il giorno della scelta, la milanese ha deciso di concludere il percorso nel Trono Classico al fianco del Ranieri, preferendolo al rivale Giorgio Di Bonaventura. La neo coppia si è goduta la vita fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi, mostrandosi complici sui social con foto e video, che hanno fatto sognare i fan.

Nelle ultime settimane, tuttavia, qualcosa sembrava essersi rotta tra i due, e il popolo del web ha notato che Sophie e Matteo apparivano sempre meno insieme, fino a smettere quasi totalmente di parlare l’uno dell’altro. La Codegoni ha chiesto agli utenti di non pressarla con domande e curiosità, dal momento che la situazione era piuttosto delicata e lei avrebbe voluto prendersi del tempo prima di raccontare cosa è successo con Matteo. Poche ore fa, Sophie ha deciso di rompere il silenzio e ha confermato la fine della sua relazione con il Ranieri, durante una diretta Instagram.

“Non è andata. So che volete che vi racconti un episodio, ma non possono veramente. Sono molte cose… Non ci siamo trovati, non ci siamo proprio trovati. Non gli è piaciuto il mio mondo. Mi è stato detto da lui che sono pesante, mi è stato detto che metto un po’ sotto giudizio, e io lo ammetto. Sono una persona che tende sempre a non farsi vedere quando sta male, mi auguro che possiate apprezzarmi per quella che sono. Io ci ho creduto tanto, ho cercato di fare di tutto per farla andata bene. Io gli vorrò sempre bene, ma non si tengono le persone con le catene”, ha dichiarato Sophie con le lacrime agli occhi. Insomma, dalle parole della tronista sembra non esserci un margine per un ritorno di fiamma, almeno non nell’immediato futuro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.