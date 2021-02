Gossip TV

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono inseparabili e si scambiano romantiche dediche su Instagram.

Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta, e ha lasciato Uomini e Donne con Matteo Ranieri. La neo coppia è inseparabile, e testimonia le giornate trascorse insieme su Instagram, con foto e divertenti video. Il pubblico ha apprezzato il percorso della giovane milanese, e le dediche dei due protagonisti del Trono Classico non possono che strappare un sorriso.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri fa una promessa a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne scontrandosi con il pregiudizio dei telespettatori, convinti che una ragazza appena maggiorenne non avesse realmente intenzione di trovare l’amore. Invece, la bella tronista ha messo a tacere le chiacchiere, dimostrando la sua grande maturità e la sua innata educazione, che l’ha fatta amare dal pubblico di Canale5. La Codegoni ha fatto un percorso lineare che è concluso pochi giorni fa, con la tanto attesa scelta.

Sophie ha scelto Matteo Ranieri, preferendolo al rivale Giorgio Di Bonaventura che si è comportato da vero gentiluomo nello studio del Trono Classico. La neo coppia è inseparabile e trascorre qualche giorno insieme a Milano, dove Matteo sembra essere entrato nelle grazie del padre della Codegoni. I fan dei protagonisti del dating show di Canale5 seguono con interesse i due giovani su Instagram, dove appaiono foto e video molto divertenti, che strappano un sorriso. Poche ore fa, Sophie e Matteo hanno fatto la prima dedica romantica dopo la fine del programma.

Uomini e Donne, dopo la scelta arrivano le dediche di Sophie e Matteo

“Non so se sono stato o se ho fatto quel che avresti voluto da un corteggiatore, però ti posso posso dire che sono sempre stato me stesso e che quel che ho fatto, l’ho fatto con il cuore. Non posso prometterti di risolvere sempre tutti i tuoi problemi, ma posso prometterti che fin quando ci sarò io con te non li affronterai mai da sola”, ha scritto il Ranieri ottenendo una pioggia di likes.

La Codegoni, che ci ha abituati al suo carattere riservato, ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dato la possibilità di incontrare il Ranieri, compresa Maria De Filippi: “La fine di un percorso speciale..l’inizio di una favola ancora più bella. Ringrazio di cuore una donna speciale Maria De Filippi unica e meravigliosa, tutta la redazione di Uomini e Donne e voi tutti che mi avete sostenuta e supportata”. A voi piace questa coppia?

