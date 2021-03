Uomini e Donne, Sophie Codegoni confessa: "Io e Matteo siamo complici e sono sempre più convinta della mia scelta"

Gossip TV

Sophie svela come procede la sua storia d'amore con Matteo lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Matteo Ranieri. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, l'ormai ex tronista ha raccontato tutte le emozioni vissute il giorno della scelta e svelato come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni dopo la scelta a Uomini e Donne

"I nostri sentimenti crescono giorno dopo giorno, abbiamo una grande alchimia" ha esordito così la bella Sophie al magazine di Uomini e Donne confessando di aver trovato in Matteo un grande complice "...c’è la continua curiosità di scoprirsi: abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate, gli ho presentato la mia famiglia e ci stiamo divertendo moltissimo".

Dopo la scelta a Uomini e Donne, i due ex protagonisti del trono classico hanno avuto la possibilità di entrare l’uno nella quotidianità dell’altra, e di fare le prime presentazioni in famiglia: "Ci siamo ritrovati in un mondo nuovo. Noi siamo gli stessi del programma, ma ogni giorno stanno venendo fuori nuove sfaccettature dei nostri caratteri perché ci stiamo conoscendo senza limiti di tempo. [...] Gli ho già presentato la mia famiglia. Sto aspettando di conoscere la famiglia di lui, ma a brevissimo dovrebbe esserci l’occasione".

A proposito della scelta a Uomini e Donne ricaduta su Ranieri, la Codegoni ha svelato: "Da una parte ero dispiaciuta per Giorgio, dall’altra ero pervasa da un senso di felicità per aver trovato qualcuno come Matteo. [...] Ho capito che sarebbe stata lui la scelta il giorno in cui lui ha organizzato l’ultima esterna in studio e abbiamo ballato, ma la conferma certa l’ho raggiunta nella giornata finale, quando ho capito di provare emozioni veramente forti durante i nostri abbracci. Avevo paura di sceglierlo e, in quel momento, mi è passata. Ci piacciamo tanto, siamo complici e sono sempre più convinta della mia scelta. Adesso aspetto solo il “ti amo” di Matteo (ride)".

