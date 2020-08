Uomini e Donne: Sirius deluso da Gemma Galgani, il cavaliere sbotta sui social

Gossip TV

Nicola Vivarelli mostra a tutti la sua delusione, lo sfogo del giovane cavaliere di Uomini e Donne.

Gemma Galgani e Sirius sembrano essere realmente in crisi. Ad alimentare il gossip, che vorrebbe la discussa coppia di Uomini e Donne distante, è stata l'ultima storia Instagram pubblicata da Nicola Vivarelli che pare essere una chiara frecciata alla dama torinese.

Sirius e Gemma in crisi, lo sfogo del giovane cavaliere di Uomini e Donne

Gemma e Sirius si sono davvero lasciati? Sulla relazione che avevano iniziato dopo Uomini e Donne i segnali sono del tutto assenti. Al momento sappiamo solo che la dama torinese dovrebbe aver trascorso qualche giorno in compagnia di Ida Platano, e che Nicola è stato avvistato con un'altra donna. A rendere il tutto ancor più strano è l’assenza di lei su Instagram.

Non sappiamo i motivi che hanno spinto la Galgani a comportarsi così ma non si può escludere che sia arrivata alla conclusione che Vivarelli non sia la persona giusta per lei. Una cosa però è certa: Sirius si è mostrato sorpreso e al tempo stesso deluso perché credeva nella loro frequentazione. A rivelare la sua profonda delusione è stato il diretto interessato che, su Instagram, ha pubblicato una storia che pare essere una chiara frecciata alla dama di Uomini e Donne.

"Mia madre una volta mi ha detto: ‘Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti'" ha scritto Sirius sui social. Cosà avrò voluto dire il giovane cavaliere del trono over? Quest'ultimo ha commentato il post con il simbolo dell’ok, come a voler dire che se Gemma avesse tenuto alla loro storia non sarebbe mai arrivata a questo punto. Arriverà una replica della donna?

