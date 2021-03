Uomini e Donne: "Sei stata una maleducata con Domenico", Gemma Galgani sotto accusa

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani sotto accusa per il trattamento riservato al cavaliere Domenico.

La Puntata di Uomini e Donne si apre sull’esterna di Gemma Galgani e Domenico. La dama torinese si mostra fredda con il cavaliere e decisamente poco contenta per quell’incontro, mentre Tina Cipollari assiste da lontano e lancia accuse pesanti dalla Galgani. In studio, Domenico si dice deluso dai commenti della protagonista del Trono Over, mentre Gemma glissa tornando a parlare della querelle sul presunto flirt con Walter Chiari.

Uomini e Donne, piovono critiche per Gemma Galgani

Gemma Galgani si è lasciata convincere a dare un’occasione al cavaliere Domenico, spinta anche dal fatto che Maria De Filippi ne avesse lodato le grandi doti intellettuali. La dama torinese è uscita in esterna con il cavaliere e, nella Puntata di Uomini e Donne, scopriamo che l’incontro non è stato del tutto positivo. La Galgani si è mostrata molto indisponente nei confronti del cavaliere, criticando le abitudini di Domenico e facendo intendere che i loro stili di vita sono troppo diversi per collimare. La cena è osservata da lontano da Tina Cipollari, che ha deciso di interrompere l’incontro quando ha visto che Gemma continuava a mettere in ridicolo il cavaliere.

In studio, la tensione è palpabile e la Cipollari riapre la querelle su Walter Chiari, anche se Maria De Filippi mette a tacere tutti dal momento che l’intervista sembra dare ragione alla Galgani. “Sei stata maleducata. Non ti puoi permettere di descrivere il suo come uno stile di vita triste. La tua faccia diceva tutto, ti sei permessa di criticare la vita di un’altra persona e lo hai usato come pretesto per dire che lui non ti va bene”, ha sbottato Gianni Sperti. La dama torinese si è difesa, definendosi sincera e incapace di dire la verità, mentre Domenico ha raccontato di essere stato rifiutato palesemente anche quando ha dichiarato di voler cambiare le proprie abitudini per lei.

“Ho delle perplessità in questo momento”, ha dichiarato Gemma messa alle strette da tutti i presenti. "Se fosse stato Nicola a mandarti un video mentre cucinava, lo avresti apprezzato?" ha chiesto Maria alla dama, che ha ammesso che avrebbe avuto una reazione differente. Dal parterre femminile si levano voci di apprezzamento per Domenico, che invitano il cavaliere a non insistere con la Galgani, dal momento che a lei non interesserebbe neppure se cambiasse. Nonostante le critiche, la torinese continua a sostenere di voler conoscere meglio il nuovo arrivato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.