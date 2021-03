Uomini e Donne, "Sei ottuso, le vere donne non ti vogliono": Armando Incarnato contro tutti

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Armando Incarnato affronta le critiche di Gianni Sperti e della tronista Samantha, per poi attaccare Riccardo Guarnieri.

La nuova tronista Samantha è una vera e propria forza della natura. Nella Puntata di Uomini e Donne, la giovane si è scontrata con Armando Incarnato, ammettendo di trovarlo poco sincero e incline a volere una donna al suo fianco. Il cavaliere ha perso la pazienza, scagliandosi contro la tronista e poi contro Gianni Sperti, accusandolo di non permettergli di continuare serenamente il percorso nel Trono Over, e infine contro Riccardo Guarnieri al quale rimprovera di aver trattato molto male Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Samantha ci va giù pesante con Armando Incarnato

La Puntata odierna di Uomini e Donne è stata movimentata dallo scontro che si è consumato tra la nuova tronista Samantha e Armando Incarnato. Il protagonista del Trono Over è stato chiamato al centro dello studio per conoscere la nuova dama Federica che, nonostante la grande bellezza, non sembra aver destato in lui alcuna curiosità. Il cavaliere partenopeo è stato interrotto da Gianni Sperti, che ha fatto notare come Armando trovi sempre un difetto anche nelle dame più avvenenti, pensando a sé stesso come ad un uomo bello e affascinante che aspetta chissà quale donna perfetta.

Alla critica dell’opinionista si è unita anche la tronista Samantha, che ha riservato parole al vetriolo per l’Incarnato. Secondo il nuovo volto del Trono Classico, infatti, l’Incarnato sarebbe alla continua ricerca dello scontro e non avrebbe alcun interesse a conoscere una donna. "Da casa ti ho guardato tutti i giorni. Tu dici alle donne che le lasci parlare e il loro turno non arriva mai. Tu non sei qui per cercare il vero amore... Io non credo che una vera donna verrà per te. L'unico modo per comunicare con te è parlarti sopra, sei ottuso e mentalmente chiuso", ha dicharato la tronista.

Uomini e Donne, Armando offende Riccardo e si sfiora la rissa

Armando ha replicato a tono, accusando Samantha di aver trattato in modo brusco uno dei suoi corteggiatori, trattando un tema delicato con estrema superficialità. Quando Maria De Filippi ha chiesto alla nuova dama di rimanere nel parterre femminile e Riccardo Guarnieri ha fatto non pochi apprezzamenti, Armando è scattato e ha fatto una battuta di pessimo gusto sul rivale.

Poche puntate fa, infatti, Roberta Di Padua ha rivelato che con Riccardo non è riuscita più a trovare la giusta intimità e Armando ha usato questa informazione per stuzzicare il pugliese. Maria è intervenuta immediatamente, chiedendo al Guarnieri di rimanere in studio ed evitando così che il cavaliere raggiungesse Armando dietro dalle quinte. Insomma, l’Incarnato ancora una volta contro tutti e anche Maurizio Peduzzi, che solitamente è piuttosto riservato dopo la rottura con Gemma Galgani, si è sentito in dovere di fare un commento sul carattere focoso del cavaliere.

