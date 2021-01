Uomini e Donne, "Sei ancora interessata al tuo ex": Gemma Galgani sotto accusa

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Aurora Tropea accusa Gemma Galgani di essere ancora interessata al suo ex fidanzato, poi affronta Giancarlo.

Puntata movimentata per i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo le insinuazioni lanciate da Aurora Tropea, Gemma Galgani chiede spiegazioni in studio sulla spinosa questione del suo ex fidanzato. La Tropea torna ad attaccare Giancarlo, mentre Tina Cipollari confessa di non credere alla sincerità della dama e del cavaliere. I due stanno prendendo in giro la redazione e il pubblico?

Uomini e Donne, Gemma Galgani affronta Aurora Tropea

Gemma Galgani è rimasta colpita dalle accuse di Aurora Tropea. Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, la dama torinese ha chiesto alla rivale di chiarire le sue insinuazioni sulla spinosa questione Fiuggi. Stando alla versione dei fatti raccontata di Aurora, infatti, sua madre sarebbe amica di Gemma e dunque sarebbe stata messa a conoscenza di alcuni segreti sulla torinese.

La Tropea ha confessato che Gemma è ancora in contatto con il suo ex fidanzato e che non lo avrebbe mai dimenticato, tanto che ogni volta che si trovava a telefonare a sua madre chiedeva insistentemente di lui. La Galgani ha negato tutto, spiegando di aver mantenuto un rapporto civile ma senza alcun secondo fine dal momento che questa storia d’amore è finita negli anni Novanta. Tutti sembrano credere a Gemma, compreso Gianni Sperti che rassicura la dama che si è messa in gioco e ha parlato pubblicamente del suo passato.

Aurora e Giancarlo: complotto a Uomini e Donne?

Aurora rimane al centro dello studio, per un faccia a faccia con Giancarlo. Il cavaliere ha chiuso la frequentazione con la Tropea, ma sembra ancora molto legato a lei al punto che la dama ammette di sentirlo al telefono per ore, ogni giorno compresi i giorni di festa. Alessandra, che nel frattempo sta conoscendo Giancarlo, è molto confusa su questo rapporto e Maria De Filippi tenta di fare chiarezza. La presentatrice di Uomini e Donne cerca di capire il comportamento di Giancarlo, giungendo alla conclusione che il cavaliere ci tiene a non ferire Aurora ma non prova nulla per lei.

La Tropea non accetta, continuando a sostenere che Giancarlo le parla molto male di Alessandra e che la cerca in continuazione come farebbe una persona interessata. Tina Cipollari ha preso la parola, confessando di trovare strano questo rapporto e di avere un dubbio: i due protagonisti del Trono Over stanno fingendo e prendendo in giro la redazione?