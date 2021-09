Uomini e Donne, segnalazione su Gemma Galgani e Tina Cipollari: ''Mi vergognerei al posto vostro''

Gossip TV

Tina Cipollari e Gemma Galgani stanno bluffando a Uomini e Donne? La segnalazione.

Tina Cipollari e Gemma Galgani continuano a punzecchiarsi senza sosta nello studio di Uomini e Donne. L’opionionista romana si è recentemente scagliata contro la dama del Trono Over dopo l’intervento di chirurgia estetica al seno, scatenando il putiferio nel dating show di Maria De Filippi. Una segnalazione scottante, tuttavia, sembra provare che tra le due non ci sia un reale astio ma scontri per "esigenza di copione".

Uomini e Donne,Tina Cipollari e Gemma Galgani stanno mentendo?

Tina Cipollari è un’istituzione per i fan di Uomini e Donne, così come Gemma Galgani che da dieci anni siede nel parterre femminile del Trono Over e continua a stupire il pubblico con le sue love story. Tra l’opinionista e la dama torinese è nato un rapporto molto teso, fatto di ripicche, frecciatine al vetriolo e vere e proprie sfuriate nello studio di Maria De Filippi. Con il debutto della nuova edizione del dating show di Canale5 abbiamo scoperto che Gemma è ricorsa alla chirurgia estetica per rifare il seno.

La notizia ha lasciato la Cipollari basita e l’opinionista ha elargito non poche critiche alla Galgani. Lei si è difesa ed è pronta a cercare un nuovo amore, più sicura di sé grazie alla nuova trasformazione che contempla anche un ritocchino alle labbra. Insomma, Gemma e Tina sono come cane e gatto ma sarà così anche fuori dallo studio di Uomini e Donne?

Una segnalazione di Alessandro Rosica mette tutto in discussione, dal momento che l’esperto di gossip sostiene che le due siano in realtà in buoni rapporti, al punto di andare insieme a cena. “Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochini”, ha scritto Rosica. Se la notizia fosse, confermata si getterebbe un’ombra sul programma della De Filippi che perderebbe immediatamente di credibilità agli occhi del pubblico.

