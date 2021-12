Uomini e Donne, scomoda verità sulla Scelta di Andrea Nicole: ''Quello che accade dietro le telecamere''

Gossip TV

Andrea Nicole difesa da un amico sui social, che rivela la verità dietro la scelta della tronista.

Andrea Nicole Conte ha fatto la sua scelta gettando scandalo sul percorso a Uomini e Donne, al punto di delude profondamente Maria De Filippi. Mentre il pubblico del dating show di Canale5 si è scagliato contro la tronista per la modalità con la quale ha scelto di lasciare tutto mano nella mano con Ciprian Aftim, un caro amico della tronista la difende a spada tratta e rivela un retroscena inaspettato.

Uomini e Donne, Andrea Nicole trova un alleato dopo la Scelta

Entrata nel cuore dei telespettatori di Uomini e Donne dopo pochissimi mesi, Andrea Nicole Conte ha spazzato via un intero percorso fatto di educazione e sentimenti puri, compiendo una scelta decisamente fuori dal singolare. Stando alle Anticipazioni, la tronista avrebbe fatto il suo ingresso in studio, mano nella mano con il corteggiatore Ciprian Aftim, raccontando di aver trascorso la notte con lui e di essere tornata in trasmissione per lasciare per sempre. La scorrettezza della coppia, che si è riversata in particolare modo su Alessandro Verdolini, furioso con Andrea Nicole dopo la registrazione della puntata incriminata, è stata criticata molto duramente in studio ma anche dai fan del dating show di Maria De Filippi.

In difesa della tronista è intervenuto un caro amico della Conte che, leggendo commenti al vetriolo da parte del popolo del social, ha sbottato: “Come al solito le notizie trapelano prima della messa in onda dei programmi e i commenti si sprecano. In merito alla scelta di Andrea Nicole credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa, hanno uno schema, l’amore invece uno schema non ce l’ha. Prima di trasformarvi tutti in leoni da tastiera aspettate la puntata in causa. Andrea Nicole ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato. Anche se forse ha concluso non propriamente secondo la scaletta ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata”.

Secondo le Anticipazioni, Andrea Nicole avrebbe deliberatamente ingannato la redazione, compresa De Filippi che non avrebbe preso bene l’accaduto. Le parole dell’amico della Conte, tuttavia, sembrano confermare che esiste un’altra versione dei fatti ancora non trapelata: “Ti assicuro che ciò che si vede da casa non ha nulla a che fare con le dinamiche che accadono dietro le telecamere. Se sapessi esattamente come sono andate le cose non la penseresti così […] Lo spettacolo è spettacolo, la vita vera è altra”. Non resta che attendere la puntata della scelta di Andrea Nicole per chiarirci le idee.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.