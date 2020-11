Gossip TV

Aurora Tropea si confronta con Giancarlo a Uomini e Donne, mentre scoppiano scintille con Gianni Sperti e Armando Incarnato.

Il ritorno di Aurora Tropea a Uomini e Donne è stato accompagnato da un mare di polemiche. La dama ha affrontato Armando Incarnato e Gianni Sperti, ricevendo un due di picche dal cavaliere Giancarlo che l'accusa di avere modi troppo violenti.

Uomini e Donne, Aurora Tropea sommersa dalle Critiche

Aurora Tropea trona a Uomini e Donne dopo un’assenza durata diverse Puntate. La dama ha raccontato di essere molto delusa da Giancarlo, per il quale inizia a provare forti sentimenti. Aurora racconta di aver incontrato un’ex dama del Trono Over che le ha portato segnalazioni molto scioccanti.Giancarlo invita questa donna a fare un weekend insieme e continua a scriverle ad ogni ora del giorno, ammettendo di non sentirsi attratto da Aurora e di sentirsi in colpa nei suoi confronti. Dopo essere entrato in studio, Giancarlo ha confermato di voler continuare questa conoscenza nonostante sia molto infastidito dai modi sgarbati con i quali la dama si è rivolta a lui, dopo aver ricevuto questa segnalazione. La versione dei fatti raccontata dal cavaliere non coincide con quella fornita da altre dame, e Gianni Sperti ha fatto notare come la coppia sembrasse pronta a concedersi l’esclusiva.

Uomini e Donne, Armando Incarnato e Gianni Sperti contro Aurora Tropea

Nella conversazione si è inserito anche Armando Incarnato, in pessimi rapporti con la Tropea, chiedendo alla dama di superare le sue incertezze e conoscere il cavaliere se è vero il suo interesse. Secondo il partenopeo, infatti, ad Aurora ha fatto comodo scoprire la verità su Giancarlo, perché non avrebbe saputo come chiudere questa conoscenza altrimenti. Quando Armando ha tirato in ballo Veronica Ursida, la dama è esplosa e ha accusato il cavaliere di fare la morale, quando lui è il primo ad avere ancora rapporti con la sua ex all’insaputa di tutti. I toni si sono accesi e l’Incarnato ha riservato parole di fuoco sulla Tropea, mentre Gianni Sperti ha lanciato una frecciatina alla dama. Nonostante tutte le polemiche, Aurora sembra voler perdonare Giancarlo e scoppia nuovamente il caos. La lite si sposta tra Roberta Di Padua e la Tropea, che non vuole sentir pronunciare in vano il nome dell’amica Veronica, e si torna a parlare della rissa sfiorata che Carlotta ci tiene a smentire. La protagonista del Trono Over ha ammesso che le due non si sono neppure sfiorate, mentre Aurora continua a sostenere che non si è arrivato alle mani solamente perché le ragazze hanno trattenuto fisicamente la Di Padua. Infine, Giancarlo ha ribadito di non voler uscire dal programma con la dama che è tornata al suo posto, stanca dell'incertezza del cavaliere.

