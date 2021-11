Uomini e Donne: scatta il bacio tra la tronista Roberta Giusti e Luca Salatino

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Maria De Filippi interrompe la discussione scoppiata tra Armando Incarnato e Isabella Ricci. Mentre Costabile conosce ben tre nuove dame, Ida Platano e Diego Tavani continuano a frequentarsi con entusiasmo. La tronista Roberta Giusti ha baciato Luca, confessando di essere molto confusa.

Uomini e Donne: Roberta Giusti bacia Luca!

La puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Isabella Ricci e Armando Incarnato. Dopo l’intervento di Gianni Sperti, che questa volta sembra credere al cavaliere partenopeo, la dama perde la pazienza e accusa l’opinionista di andarle contro su qualcosa che è facilmente verificabile. Maria De Filippi interrompe la querelle per mostrare la nuova esterna di Alessandro e Pinuccia, trascorsa con una romantica gita sul Tevere. Si passa poi ad Ida Platano e Diego Tavani, che abbiamo lasciati molto presi l’una dall’altro.

In studio, la coppia del Trono Over racconta come sta continuando la conoscenza e sembra che ci siano tutti i presupposti per un legame duraturo. Diego è andato a trovare Ida a Brescia per trascorrere più tempo con lei, raccontando poi di dedicare molte ore alle videochiamate con la dama per poterla sentire vicina. Platano, sebbene soddisfatta da questa conoscenza, confessa di non riuscire a proiettarsi ancora nel futuro e afferma di voler vivere momento per momento. Costabile, dopo aver scaricato Gemma Galgani, viene chiamato al centro dello studio per conoscere tre nuove dame e sceglie di conoscere meglio Fiorella.

Tocca poi alle tronista Roberta Giusti e Andrea Nicole. Dopo aver visto l’esterna con Samuele, Luca si è sfogato con la redazione e ha rifiutato di parlare con la tronista per chiarire la situazione, suscitando la reazione della romana. Sbollita la frustrazione, Roberta decide di portare in esterna Luca che ammette di sentirsi in difficoltà nel contesto di Uomini e Donne, non potendo averla tutta per sé. Tra Roberta e Luca scatta un bacio passionale. Samuele, provato da quanto appena visto, decide di sorprendere Roberta con una lettera dolcissima e un regalo molto significativo. La tronista ammette di essere in crisi in vista della scelta.

