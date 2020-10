Uomini e Donne: scatta il bacio tra Davide Donadei e la corteggiatrice Beatrice Buonocore (VIDEO)

Gossip TV

Il tronista di Uomini e Donne bacia Beatrice ma pensa a Roberta Di Padua.

Arriva il primo bacio a Uomini e Donne per Davide Donadei. Il bel tronista pugliese si è completamente lasciato andare e durante un'esterna ha baciato la corteggiatrice Beatrice Buonocore.

Davide Donadei bacia Beatrice a Uomini e Donne

Davide sta continuando a cercare l’amore a Uomini e Donne. Tra le tante corteggiatrici che sta conoscendo il bel ragazzo dagli occhi blu c’è la dolce Beatrice. Nella puntata andata in onda oggi, il tronista ha ammesso di stare davvero bene con la sua giovane corteggiatrice che, oltre ad essere bellissima, è anche una persona semplice, ironica e non permalosa.

Maria De Filippi ha invitato i due ragazzi al centro dello studio per poi mostrare la loro romantica esterna. In un’atmosfera suggestiva, Davide e Beatrice si sono avvicinati e stuzzicati con frecciatine e battute. Il tronista, però, ha anche confessato di essere rimasto molto colpito dalla dama Roberta Di Padua. "Come reagisresti se dovessi portare fuori Roberta?" ha chiesto Donadei provocando la Buonocore.

Tra una battuta e una provocazione, Davide e Beatrice si sono avvicinati molto fino a quando tra i due è finalmente arrivato il primo bacio del tronista di Uomini e Donne. "Ci ho pensato tanto, è stato bello e mi ha dato delle belle sensazioni. Non so descriverle ora" ha ammesso la corteggiatrice alla conduttrice. A fargli eco il pugliese: "Io sto bene con Beatrice per tanti motivi. Mi fa stare tranquillo".

