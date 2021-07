Uomini e Donne, Sara Zilli rivela: "Con Mauro non ci siamo assolutamente lasciati a causa di Biagio, ma..."

Gossip TV

La dama toscana di Uomini e Donne chiarisce la sua situazione sentimentale.

Sara Zilli è stata una delle protagoniste dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la dama toscana ci ha tenuto a chiarire la sua situazione sentimentale sottolineanco che Biagio non è stato il motivo della sua rottura con Mauro.

La verità di Sara Zilli sulla rottura con Mauro

Sara ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha rivelato che non c’è mai stato alcun tentativo di riavvicinamento a Biagio sia dentro che fuori lo studio: "Tra noi c’era chimica, c’era attrazione ma è stato, come lui stesso ha sottolineato, un po’ troppo irruento. Detto questo è stato lui, nonostante tutto, a voler troncare. Io non lo avrei fatto: mi sono ritrovata a un certo punto a essere mera spettatrice di tutte le sue decisioni e ovviamente a doverne prendere atto: io non obbligo nessuno e non prego nessuno di stare con me per quanto la mia frequentazione con Biagio è durata sei settimane, quindi per me ha avuto un valore".

E ancora: "La sua storia con Anna l’ho commentata perché mi è stato chiesto di farlo. Mi sono solo limitata a dire che lui si comportava con lei come si era comportato con me. Gli auguri per il compleanno? Sono stati un gesto di gentilezza, e sui social le foto che ho postato non nascondevano alcun messaggio subliminale: se avessi voluto mandarglielo non lo avrei ritagliato".

A proposito della fine della sua relazione con Mauro, la dama di Uomini e Donne ci ha tenuto a spiegare che il motivo non è stato Biagio: "Con Mauro non ci siamo assolutamente lasciati a causa di Biagio ma, come ho già detto, per incompatibilità caratteriale. Se Mauro fosse stato meno geloso, forse la relazione sarebbe proseguita. Mauro e io non abbiamo mai parlato di Biagio: non è mai stato argomento di discussione né di confronto. Il fatto che lo sia stato è un pensiero di Biagio".

